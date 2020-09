Wennigsen

Die Wennigser Juso-Arbeitsgemeinschaft hat am Freitag bei ihrer Jahresversammlung ihren Vorstand bestätigt. Thomas Bödeker, Arne Kaiser und Niklas Lutter stehen weiterhin an der Spitze der AG.

Außerdem haben sich die Mitglieder damit beschäftigt, wie sie sich im kommenden Jahr in Wennigsen einbringen wollen – unter anderem auch in Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2021. „Wir versuchen, als Jusos gut im Gemeinderat vertreten zu sein“, sagt Arne Kaiser. Zudem wolle die AG weitere Aktionen in Wennigsen planen. Unter anderem hatten die Wennigser Jusos seit ihrer Gründung im Juni 2019 Altkleider gesammelt, mit bunten Sprüchen auf den Tag der Arbeit aufmerksam gemacht und sich als Einkaufshelfer während der Corona-Pandemie angeboten.

Bei der Wennigser Juso-AG Mitglied werden können Menschen zwischen 14 und 35 Jahre. Interessierte können sich per Mail an jusos@spd-wennigsen wenden.

Von Lisa Malecha