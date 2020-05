Wennigsen

„Mit Solidarität ist man nicht alleine“, „Tag der Arbeit = Tag der Solidarität“ und „Leave no one behind“ – die Wennigser Jusos haben mit diesen und anderen Sprüchen auf den 1. Mai als Tag der Arbeit aufmerksam gemacht. Mit Kreide ausgestattet zogen die jungen Sozialdemokraten durch Wennigsen und verzierten etliche Stellen im Ort mit bunten Kreidesprüchen.

Vor dem Rathaus können Wennigser einen Spruch der Jusos lesen. Quelle: privat

„Vielen ist nicht bewusst, dass der 1. Mai der Tag der Arbeit ist – vor allem in Corona-Zeiten geht die Bedeutung unter“, sagt Arne Kaiser von den Jusos. Mit den Kunstwerken und Sprüchen wollen die Jusos auch auf aktuelle Probleme, wie etwa die Situation der Flüchtlinge, aufmerksam machen.

Auch den Bahnsteig haben die Jusos bemalt. Quelle: privat

Unter anderem können Passanten die Sprüche vor dem Rathaus, an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) und am Bahnhof lesen. „Die Idee haben wir von den Jusos aus Hannovers Südstadt“, sagt Kaiser. „Wir fanden sie so gut, dass wir uns spontan angeschlossen haben.“ Natürlich haben sich die drei Beteiligten während der Aktion immer an den Mindestabstand gehalten, wie Kaiser betont.

Arne Kaiser bemalt eine Wand vor der KGS mit Kreide. Quelle: privat

Von Lisa Malecha