Wennigsen

Die Wennigser Jusos haben mit einer Gedenkaktion an Menschen erinnert, die beim Versuch gestorben sind, Europa über das Mittelmeer zu erreichen. Dafür zündeten vier Jugendliche am Sonnabend ein Teelicht für jeden der 256 Verstorbenen (Stand Mitte Mai) anlässlich des Weltflüchtlingstages an.

Mit Teelichtern formten die Jugendlichen ein Schiff ... Quelle: Privat

Anzeige

„Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen“, sagt Arne Kaiser von den Jusos. Die Teelichter, aus denen sie ein Boot formten, seien ein Symbol für Tod und Sterben. Vor der Volksbank an der Hauptstraße schrieben die Jugendlichen zudem die Zahl mit Kreide auf den Platz sowie Slogans wie Seenotrettung nicht kriminalisieren.

Weitere HAZ+ Artikel

... daneben schrieben sie Slogans auf den Platz vor der Volksbank. Quelle: Privat

Ihre Aktion sei zum Teil auf Unverständnis gestoßen, sie hätten jedoch auch positives Feedback erhalten, berichtet Kaiser. „Es ist gut, wenn sich die Leute Gedanken über das Thema machen“, sagt er. Ihnen sei wichtig, überhaupt ein Bewusstsein für die Situation der Geflüchteten zu schaffen. Einige hätten sie direkt angesprochen und sie in ihrem Vorhaben bekräftigt, manche seien vorbeigegangen und hätten durch ihr Lächeln Zuspruch signalisiert.

Von Alina Stillahn