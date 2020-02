Es ist der vierte Raubzug in zwei Monaten: Unbekannte haben am Mittwochabend den Rewe-Markt an der Degerser Straße überfallen und Geld sowie Zigaretten erbeutet. Trotz Hubschraubereinsatz konnte die Polizei die Täter nicht fassen. Waren es die selben Räuber wie bei den Überfällen auf die gegenüberliegende Tankstelle?