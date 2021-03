Wennigsen

Der Zeitplan steht: Noch in diesem Jahr soll die Planung der Mensa für die KGS beginnen, 2022 folgt dann der Bau. Bürgermeister Christoph Meineke sagte jüngst im Bauausschuss, dass er mit einer Fertigstellung im Jahr 2023 rechnet.

Durch die Aktualisierung der Kostenplanung haben sich die geschätzten Baukosten von 1,9 auf 2,2 Millionen Euro erhöht. Daher ist für den Mensabau eine europaweite Ausschreibung nötig. Diese solle nun angeschoben werden. Meineke hofft, dass man dann Ende des Jahres von der Planung in die Bauphase übergeben könne.

In zwei Jahren haben die Schüler der Sophie-Scholl-Gesamtschule endlich einen Raum, in dem sie in Ruhe essen können – und auch Speisen werden dann an der Schule angeboten. Den Verkauf von warmen Speisen hatte das Elterncafé nach jahrzehntelangem Engagement bereits im vergangenen Jahr eingestellt. Offen ist bislang aber noch, wo das Essen in Zukunft herkommen soll und wo es zubereitet wird.

Schulleitung freut sich

Über diesen Zeitplan zeigt sich Kai Birkner, stellvertretender Schulleiter der KGS Wennigsen, erfreut. „Ich hoffe, dass die Planung nun auch eingehalten wird“, sagt er und ergänzt: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Mensa schon 2022 steht – aber ich verstehe, dass die Planung und der Bau Zeit in Anspruch nehmen.“

Bereits vor Jahren hatten die Planungen für einen Speisesaal in der Schule begonnen. Dann aber mussten diese wegen des dringend benötigten Umbaus der Naturwissenschaftsräume vorerst auf Eis gelegt werden. Doch nun soll es endlich vorangehen.

Von Lisa Malecha