In Corona-Zeiten ist es auch mal erlaubt, sich selbst zu applaudieren – vor allem dann, wenn das Abitur unter erschwerten Bedingungen abgelegt werden musste. „Ihr könnt stolz darauf sein, dass ihr es geschafft hat“, sagte Henry Jacobs, Elternvertreter an der Sophie-Scholl-Gesamtschule. Als er lobend für die Abiturienten klatschte, machten sie mit und lösten damit einen wahren Applausdonner aus.

Bei der Abschlussfeier in der Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) nahmen die Schulabgänger dann am späten Freitagnachmittag ihre Zeugnisse entgegen – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Auf Umarmungen wurde verzichtet, die jungen Menschen saßen ebenso wie viele Eltern auf ihren Stühlen versetzt voneinander in der Sporthalle. Unter den Gästen befand sich auch Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke.

42 Abiturzeugnisse verteilt

42 Schüler haben ihr Abitur an der KGS abgelegt, fünf Schüler wurden nicht zur Prüfung des Jahrgangs 2020 zugelassen. Das Motto lautete übrigens diesmal: „Abikini – knapp, aber passt schon“. Logischerweise brauchen sich die Schüler nicht zu rechtfertigen – Abitur in Corona-Zeiten, das sitzt nicht knapp, sondern verdient Respekt.

Die KGS Wennigsen verabschiedet ihre Abiturienten in der Sporthalle. Quelle: Stephan Hartung

Dankesworte und Geschenke gab es nicht nur für die Schüler. Die Abiturienten dankten auch ihren Tutoren. Siegfried Hoffmann, kommissarischer Schulleiter, erhielt von den Schülern sogar einen Preis: einen Oscar in der Kategorie „bester Oberstufenleiter“. Damit verbunden war die Zusatzwertung „Ehrenmann 2020“. Für Hoffmann („Diesen Abiturjahrgang wird man immer in Erinnerung behalten“) war es nicht nur eine schöne Überraschung, sondern auch ein Abschiedsgeschenk. Der Pädagoge geht zurück nach Hameln an eine Gesamtschule.

Von Stephan Hartung