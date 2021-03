Wennigsen

Schulleiter Kai Birkner wünscht sich bei der Frage, wie es mit der Essensversorgung an der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS) in Wennigsen weitergeht, vor allem eines: Klarheit. Und die hat er nun bekommen – zumindest ein Stück weit. Denn nachdem das Thema jüngst für Verwirrung und Diskussionen gesorgt hatte, war sich der Bildungsausschuss der Gemeinde nun bei seiner jüngsten Sitzung in den wichtigsten Punkten einig. Bedeutet: In der KGS soll es künftig einen Raum geben, in dem die Schüler Essen bekommen und auch zu sich nehmen können.

Das werde auch Zeit, finden sie an der Schule. Denn den Verkauf von warmen Speisen hatte das Elterncafé nach jahrzehntelangem Engagement bereits im vergangenen Jahr eingestellt. Nun soll es endlich wieder ein erweitertes Essensangebot an der Schule geben. Offen ist allerdings noch, wo das Essen in Zukunft herkommen soll und wo es zubereitet wird. Das werde sich schon entwickeln, glaubt Birkner.

Schulleiter wünscht sich schnellen Start

Bereits vor Jahren hatten die Planungen für einen Speisesaal in der Schule begonnen. Dann aber mussten diese wegen des dringend benötigten Umbaus der Naturwissenschaftsräume vorerst auf Eis gelegt werden. Um die Gelder, die zur Planung und zur Errichtung der Mensa im Haushalt vorgesehen sind, war jüngst im Bauausschuss sogar eine heftige Diskussion entbrannt.

Nun herrschte im Bildungsausschuss aber weitgehend Einigkeit, dass es weitergehen soll in der Planung. Der Ausgang der Diskussion stimmt Birkner optimistisch. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir noch in diesem Jahr oder zumindest im kommenden Frühjahr mit dem Umbau der Räume loslegen können“, sagte der Schulleiter.

Mensa und Ganztagskonzept hängen zusammen

Mit der Mensa hänge auch das Ganztagskonzept zusammen, betonte die Didaktische Leiterin Sabrina Riedel. Ganztagsschulen müssen an den Tagen des Ganztagsschulbetriebs ein warmes Mittagessen für die Schüler bereithalten – das ist auch im Ganztagsschulerlass so festgelegt. Dieses Essen sei „Teil der Schulkultur“. Die Schule habe die Aufgabe, die gesundheitsbewusste Ernährung zu fördern.

An der KGS Wennigsen soll ein Raum entstehen, in dem Schüler essen können. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Einige Ausschussmitglieder warfen die Frage auf, wie viele Schüler denn überhaupt an einem Essen in der Schule interessiert wären. „Wir erheben jedes Jahr Zahlen dazu“, sagte Birkner. Er sei sich aber auch sicher, dass mehr Schüler das Angebot nutzen würden, wenn es denn existieren und wenn ein vernünftiges und frisches Essen an der Schule angeboten werden würde. „Und auch die Lehrer würden sicherlich in der Mensa essen.“

Politik will Mensen besuchen

Als Paradebeispiel nannte Birkner die Mensa der KGS Gronau. „Dort kochen mittlerweile drei Köche vor Ort, es gibt täglich drei Speisen zur Auswahl und sogar eine Salatbar“, sagte er. Natürlich würde so etwas nicht von Beginn an klappen, aber ein ähnliches Konzept – so hofft er – könne mit steigender Erfahrung an der Schule und mit wachsender Beliebtheit auch an der KGS Wennigsen entstehen. Um sich ein Bild von gut funktionierenden Mensen zu machen, lud Birkner die Ausschussmitglieder ein, gemeinsam mit ihm einige Mensen in der Umgebung zu besuchen. Sein Vorschlag stieß auf großes Interesse.

Birkner hofft nun, dass in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 18. März weitere Informationen und eine Art Fahrplan für den Umbau der Räumlichkeiten präsentiert werden. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Interessierte können sie im Livestream unter wennigsen.de/livestream verfolgen.

Unter anderem wird es dann auch um den aktuellen Stand in Sachen Skateanlage sowie um die Sanierung der Hauptstraße gehen.

Von Lisa Malecha