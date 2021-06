Wennigsen

Mit scheinbar schlafwandlerischer Sicherheit bewegen sich Kinder und Jugendliche im Internet und in den sozialen Medien und bedienen Smartphone, Tablet & Co. Sie kommunizieren, konsumieren und produzieren Medien und vernetzen sich – die zur Verfügung stehenden medialen Möglichkeiten bieten ohne Frage zahlreiche Chancen. Aber auch um die Risiken sollte man wissen, um auf der Datenautobahn nicht unter die Räder zu geraten.

Der Elternabend für die Jahrgänge fünf bis neun ist Teil des Präventionskonzepts der Sophie Scholl Gesamtschule Wennigsen und wirft einen Blick auf populäre digitale Angebote und soziale Medien. Er beleuchtet auch die damit verbundene Kultur rund um Youtube, Influencerinnen und Influencer, E-Sports und andere wichtige Aspekte: Was fasziniert Kinder und Jugendliche überhaupt an diesen Medien, und warum haben sie Social Media so sehr in ihr Kommunikationsverhalten integriert?

Cybermobbing und Fake News sind Themen

Neben einem Überblick über wesentliche Aspekte des Mediennutzungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen stellt der Elternabend auch wichtige Internetangebote vor und spürt der Frage nach, was zur souveränen Nutzung dieser Angebote erforderlich ist – von technischen Voraussetzungen über Datenschutz bis hin zur Sensibilisierung für Cybermobbing und Fake News. Konkrete Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei ausdrücklich erwünscht.

Termin des Elternabends ist Montag, 19. Juli, von 18 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 10. Juli über die schulische Sozialarbeit per Mail an a.schroeter@kgswennigsen.de oder e.preuss@kgswennigsen.de möglich. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmer einen Link für den digitalen Elternabend per Mail zugeschickt.

Der Abend für Eltern der Sophie Scholl Gesamtschule Wennigsen ist ein Angebot im Rahmen des Projektes „Digitale Welten – was nutzt Ihr Kind?“, das als Kooperation zwischen dem Niedersächsischen Sozialministerium, der Niedersächsischen Landesmedienanstalt und der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen realisiert wird. Der Referent Stefan Berendes ist Vorstandsmitglied der LAG Jugend & Film Niedersachsen und als medienpädagogischer Referent für verschiedene Institutionen tätig, darunter die Niedersächsische Landesmedienanstalt und die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen.

Von Lisa Malecha