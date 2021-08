Argestorf

Voraussichtlich Ende September beginnen mit dem Kanalbau die Arbeiten zur Sanierung der Lübecker Straße, die neue Asphaltdecke wird dann im Frühjahr 2022 aufgetragen. Die Gemeinde Wennigsen hat vor wenigen Tagen den Auftrag mit einem Kostenvolumen von rund 600.000 Euro erteilt. Über Einzelheiten des Bauablaufes will die Verwaltung vorab alle Anlieger in einer Versammlung informieren. Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze ist froh, dass die Arbeiten endlich beginnen.

Neue Kanäle im oberen Bereich

Im oberen Bereich der Lübecker Straße lässt die Gemeinde neue Regenwasserkanäle auf einer Länge von mehr als 300 Metern verlegen – von der Einmündung Am Brunnen bis zum Ende der Straße. Zudem erhalten auch die Schwarze Dornstraße und der Hahnsche Holzweg, die in diesem Abschnitt ebenfalls in die Lübecker Straße einmünden, neue Kanäle. Die mehr als 70 Jahre alten Kanalrohre weisen tiefe Risse und Brüche auf.

Auf einer Breite von drei Metern und einer Tiefe von 60 Zentimetern wird die Lübecker Straße auf der rechten Seite in Richtung Deister nach Angaben von Wasserbauingenieur Friedrich Hüper ausgekoffert, um parallel den Unterbau für eine neue Tragschicht anzulegen. Lediglich die vier Zentimeter starke Asphaltdecke für die Straßenoberfläche bleibe zunächst noch offen.

Oberhalb des bestehenden Schmutzwasserkanals auf der linken Fahrbahnseite verzichtet die Gemeinde auf einen komplett neuen Unterbau für die Straße. Dort werde lediglich die alte Deckschicht auf einer Breite von etwa 1,90 Metern abgefräst, erläutert Hüper.

Kanalreparaturen im unteren Bereich

Im unteren Bereich der Lübecker Straße, zwischen Am Brunnen und der Calenberger Straße (L 390), muss die Gemeinde keine neuen Regenwasserkanalrohre verlegen. Dort seien nur einige Schäden am bestehenden Rohrsystem zu reparieren. „Wahrscheinlich auf einer Länge von etwa 50 Metern“, kündigt Hüper an.

Noch klaffen tiefe Löcher und Risse in der Fahrbahndecke, im Frühjahr 2022 soll die Lübecker Straße eine neue Asphaltdeckschicht erhalten. Quelle: Frank Hermann

Erst nach Abschluss aller Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten am Kanalnetz erhält die Lübecker Straße dann im Frühjahr 2022 auf der ganzen Länge eine neue Asphaltdeckschicht. Vor dem Feuerwehrhaus plant die Verwaltung zudem eine Neugestaltung der Straße und will zum Beispiel zusätzliche Parkmöglichkeiten für die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr schaffen. Ansonsten ändert sich das Straßenbild mit Fußweg und Gossen Friedrich Hüper zufolge nicht.

Mit den Kosten von rund 600.000 Euro betreibe die Gemeinde Wennigsen einen erheblichen finanziellen Aufwand. Insbesondere die teure Entsorgung des alten Straßenmaterials sei für die hohe Summe verantwortlich. „Das kostet richtig Geld“, sagt Hüper.

Wunsch geht in Erfüllung

Für die Argestorfer geht nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze ein großer Wunsch in Erfüllung, wenn die Sanierungsarbeiten auf der Lübecker Straße endlich beginnen. Die Notwendigkeit sei seit vielen Jahren offensichtlich, denn auf der Fahrbahnoberfläche reihten sich stellenweise Loch an Loch. „Jetzt warte ich darauf, dass tatsächlich die ersten Bagger anrollen“, sagt Schwarze.

Von Frank Hermann