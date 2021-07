Wennigsen

Die Bewerbungsfrist für eine Kandidatur zum 9. Wennigser Jugendparlament endet am kommenden Freitag, 16. Juli. Spätestens an diesem Tag müssen die ausgefüllten Kandidaturbögen im Rathaus, bei der Jugendpflege oder der Sophie Scholl-Gesamtschule abgegeben werden. Doch kurz vor Ablauf der Frist liegen trotz etwa 15 Interessenbekundungen erst wenige Bewerbungen tatsächlich vor. Bewerben können sich alle 14- bis 18-Jährigen, die in der Gemeinde leben.

Damit setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort, mit der Abgabe bis zum letztmöglichen Moment zu warten, teilt Jugendpfleger Christoph Knoke mit. So gab es bei der letzten Wahl eine Woche vor Kanidaturschluss ebenso wenige schriftliche Rückmeldungen, am Ende standen dann trotzdem 18 Jugendliche auf dem Wahlzettel. Hinzu komme noch, dass aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Werbemöglichkeiten ausfallen mussten, erläutert Knoke.

Jugendpflege wirbt in Schulen

Um noch einmal die Werbetrommel zu rühren, wird die Jugendpflege in den kommenden Tagen wieder an verschiedenen Schulen vor Ort sein – auch, um zu verhindern, dass Einzelne das Ende der Bewerbungsfrist verpassen, was in den letzten Jahren durchaus schon vorgekommen ist. Alle Infos zu Wahl und zur Kandidatur stehen auf der Homepage des Jugendparlaments unter jugendparlament-wennigsen.de bereit.

Doch auch wenn sich bis Freitag nicht genügend Bewerber melden – insgesamt 12 Bewerber werden für eine Wahl benötigt – heißt das nicht, dass es künftig kein Jugendparlament mehr geben wird: „Sollten sich nicht genügend Kandidaten melden, gibt es noch die Möglichkeit, dass die Bewerber durch den Jugendausschuss einfach eingesetzt werden“, sagt Knoke. Darüber wird am Mittwoch bei einer Sondersitzung des Ausschusses entschieden.

Jupa gibt es seit 2003

Das Wennigser Jugendparlament wurde 2003 ins Leben gerufen, damit Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die sie betreffen, angemessen beteiligt werden. Denn so sieht es das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vor. Für die Einrichtung eines Jugendparlaments hatte sich damals der Rat der Gemeinde ausgesprochen. Vorausgegangen waren monatelange Vorarbeiten eines Arbeitskreises des Jugend- und Sportausschusses. Der Arbeitskreis hatte unter anderem eine Befragung unter Jugendlichen in Wennigsen durchgeführt, die sich klar für ein politisches Mitbestimmungsrecht in ihrer Kommune ausgesprochen hatten.

Von Lisa Malecha