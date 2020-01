Wennigsen

WIG-Vorsitzender Markus Hugo ist mit Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke bei der Jahresversammlung hart ins Gericht gegangen: „Wir haben im vorletzten Jahr als Wirtschaftliche Interessensgemeinschaft beantragt, dass ein neues Gewerbegebiet geplant wird. Der Rat hat auf unsere Initiative hin 25.000 Euro Planungsmittel für 2019 bereitgestellt“, erinnerte er. Ausgegeben worden seien einige wenige Euro, um die Fläche neben der Möllerburg in Augenschein zu nehmen für ein Gewerbegebiet und für eine Feuerwache.

Die Nachbarkommunen wachsen

Doch passiert sei seitdem wenig, bedauert Hugo. Nach wie vor gebe es keine neuen Gewerbeflächen, während Wennigsens Nachbarn Gehrden, Ronnenberg, Springe und Barsinghausen wachsen und wachsen. „Und damit nicht nur um neue Arbeitsplätze und neue Einwohner, sondern auch um mehr Steuereinnahmen“, sagte Hugo.

In Wennigsen ist es allerdings gar nicht so einfach, freie geeignete Flächen zu finden. Mitunter könnten neue Gewerbeflächen im Nehrenfeld in Evestorf und im Büntefeld in Holtensen entstehen. Bürgermeister Meineke verweist auf Anfrage aber auf die engen Kapazitäten im Baufachbereich. Zuerst müssten die bereits beschlossenen große Themen wie Hauptstraße und Windkraft abgearbeitet werden.

WIG wartet auf Wirtschaftsförderer

Äußerst unzufrieden ist die WIG auch damit, dass die Stelle des Wirtschaftsförderers noch immer nicht wieder neu besetzt ist. Noch im Januar soll sie nun aber ausgeschrieben werden. Seit gut zwei Jahren ist der Posten vakant, nachdem Wennigsens ehemaliger Wirtschaftsförderer Christian Mainka das Rathaus im Januar 2018 verlassen hatte.

„Wir haben bereits 2017 auf Bitten des Bürgermeisters unseren Wunschzettel abgegeben, wie die Stelle aus unserer Sicht aussehen könnte“, sagte Hugo. Den Gewerbetreibenden fehlt seit dem Weggang von Mainka ein zentraler Ansprechpartner in der Verwaltung. Diese Aufgabe soll der neue Wirtschaftsförderer wieder übernehmen.

Sanierung der Hauptstraße

Die WIG vertritt fast etwa 100 Gewerbetreibende in Wennigsen. Eine Belastungsprobe wird die bevorstehende Hauptstraßensanierung werden. Für die WIG stellt sich die Frage: Wie kann man die Straße und besonders die Geschäfte beleben, wenn die Bauarbeiten endlich beginnen? Stand jetzt soll es zwischen März und Mai an der Hauptstraße losgehen. Mindestens eineinhalb Jahre lang wird die Ortsdurchfahrt dann eine Großbaustelle sein. Noch sind keine Aufträge an Baufirmen vergeben. Wegen zu teurer Angebote wird die Ausschreibung wiederholt.

Neuer Vorstand, neuer Flyer und Wennigsen tischt auf Die WIG hat ihren Vorstand erweitert. Die drei Vorsitzenden Steffen Döring, Markus Hugo und Philip Pappermann, der für die Finanzen verantwortliche Christian Österreicher, Schriftführerin Bianca Petersen und Beisitzer Manuel Herrmann werden ab sofort durch die beiden neu gewählten Beisitzer Henning Dorl und Ulrike Walther verstärkt. Sie wurden einstimmig bei der Jahresversammlung gewählt. Für 2020 ist ein zweiter Anlauf für Wennigsen tischt auf geplant, das im vergangenen Jahr wegen des schlechten Wetters abgesagt werden musste. Das Bürger-Picknick soll am Sonntag, 7. Juni, ab 11 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Hauptstraße stattfinden. Bereits umgesetzt ist ein Flyer mit allen wichtigen Terminen im Jahr 2020 – vom historischen Freischießen bis zum Weihnachtsmarkt. Der Handzettel, den die WIG zusammen mit dem Wennigser Tourismus-Service herausgibt, soll diese Woche an alle Wennigser Haushalte verteilt werden und liegt außerdem in vielen Geschäften aus.

