Bredenbeck

Seine Leidenschaft für dieses Projekt ist ihm anzumerken. „Es liegt mir am Herzen, dass Bredenbeck diese Eisdiele erhält“, sagt Projektentwickler und Immobilienmakler Christian Haletzki. Der Ortschaft und den Menschen täte es gut, meint er. „Viele Leute, auch aus der Umgebung, fragen immer wieder nach, wann es soweit ist“, sagt Haletzki, der vor 18 Jahren aus Bayern nach Bredenbeck gezogen ist und ein solches Angebot für die Entwicklung des Ortes als wichtig betrachtet. Der Immobilienmakler ist schon seit Januar 2019 mit dem Thema Eiscafé beschäftigt. Und es passt ins Bild, wenn er den aktuellen Stand zusammenfasst: „Derzeit liegt das Projekt auf Eis.“

Das Mobiliar ist drin

Dabei wäre das Café eigentlich startklar. „Wir sind seit Monaten fertig. Das Mobiliar ist drin, auch die Gerätschaften und Anlagen für die Kühlung“, sagt Haletzki. Woran es weiterhin hakt: Die Hauseigentümergemeinschaft des Gebäudekomplexes an der Deisterstraße 5 hat Bedenken und befürchtet einen zu hohen Lärmpegel, der beim Betrieb der Eisdiele entstehen würde. „Für diesen Sommer sehe ich keine Eröffnung mehr“, so Haletzki.

Hinter diesen Fenstern ist das Eiscafé bereits mit Mobiliar und Kühlanlagen fertig ausgestattet. Quelle: Stephan Hartung

Schon vor einem Jahr, als der geplante Starttermin im Juli nicht eingehalten werden konnte und sich danach keine weiteren Mühen wegen des sich abzeichnenden Endes der Sommersaison lohnte, scheiterte das Vorhaben am Widerstand der Eigentümergemeinschaft. Haletzki will nun einen neuen Anlauf starten.

„Ich bin dafür, dass man alles zusammen bespricht und offen miteinander kommuniziert“, sagt Haletzki und möchte das Gespräch mit der Eigentümergemeinschaft suchen. Auch um Bedenken auszuräumen. „Ich hätte nicht mit solch einem Widerstand gerechnet, sondern gedacht, dass sich alle Leute freuen. Ein Eiscafé ist eine der leisesten Gastronomien überhaupt.“

Juristisch klären lassen?

Auch möglich wäre, jedoch verbunden mit Überzeugungsarbeit, eine Änderung der sogenannten Teilungserklärung. „Das ist aber juristisch aufwendig und kostet Geld“, sagt der Makler. Er ist jedoch der Meinung, dass die aktuelle Version der Teilungserklärung „nicht eindeutig ist und ein Eiscafé generell ausschließt“. Der Komplex an der Deisterstraße 5 ist eine Mischung aus Gewerbe und Nicht-Gewerbe. Was erlaubt ist oder nicht, eben auch ein Eiscafé, ist in der Erklärung geregelt. „Ich kann verstehen, wenn die Eigentümer befürchten, dass nach der Genehmigung einer Eisdiele dann als nächstes eine Döner-Bude kommt. Aber es geht ja nur um das Café. Schön wäre, wenn wir eine Lösung finden“, so Haletzki.

Lesen Sie auch Bredenbeck: Eröffnung für das neue Eiscafé verzögert sich

Der bisherige Pächter ist so oder so nicht mehr an Bord. Ursprünglich sollte Francesco Lo Cacciato, erfahrener Gastronom aus Hannover, das Eiscafé in Bredenbeck führen. Sein Rückzug hat mehrere Gründe, sagt Haletzki, auf Details möchte er aber nicht eingehen. „Nur so viel: Es ist im Sinne aller Beteiligten.“ Dass der Betrieb einer Eisdiele in Bredenbeck trotz der Hängepartie interessant ist, zeigt sich auch daran, dass Haletzki bereits die Zusage eines neuen Pächters vorliegt.

Von Stephan Hartung