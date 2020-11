Wennigsen

Mindestens einen Monat lang wird es keine Konzerte mehr rund um die Friedhofskapelle in Wennigsen geben. Doch kurz vor dem Teil-Lockdown konnten noch 52 Zuhörer das dritte Konzert in der neuen kulturellen Reihe genießen. Dabei spielten die Flötistinnen Anouk Krüger und Jule Helkamp sowie Ulrike Barthel am Cembalo in der Gemeinde. „Das dritte Konzert dieser Reihe haben wir ausnahmsweise in die Klosterkirche verlegt“, sagt Anja Fahrenbach vom Organisationsteam. Denn dort sei mehr Platz als in der kleinen Friedhofskapelle.

Die Musikerinnen intonierten Stücke aus der Zeit um 1600 bis in die Gegenwart. „Es war absolut beeindruckend zu erleben, mit welcher Leidenschaft die Stücke gespielt wurden. Ein begeistertes Publikum und Organisationsteam entließen die drei Musikerinnen nach einer Stunde Musikgenuss mal ganz anders“, schwärmte Fahrenbach.

Sie erinnert nochmals alle Interessierten daran, dass die Veranstaltung mit den Calenberger Autoren, die für Mittwoch, 19. November, geplant war, abgesagt wurde. „Wir suchen aber schnellstmöglich einen Ersatztermin“, kündigt Fahrenbach an.

