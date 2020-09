Holtensen/Linderte

Die 28-jährige Daniela Kirschke aus Holtensen geht wie viele andere Dorfbewohner auch regelmäßig von Holtensen aus zu Fuß zum S-Bahnhof. Sie hält einen Bus zur Station wegen des schönen Wetters derzeit für entbehrlich. „Ich gehe die Strecke aus Holtensen zur Bahn zweimal täglich", sagt die junge Frau. Den etwa 20-minütigen Fußweg könne sie zurzeit bei spätsommerlicher Witterung zwar richtig genießen. „Wenn es kalt ist oder regnet, sieht das aber schon wieder ganz anders aus", sagt sie.

Dann werde sie vermutlich wieder mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof fahren. Eine neue Busverbindung würde ihr aber auch nur dann helfen, wenn am Ortsausgang in Richtung Linderte ein zusätzlicher Haltepunkt eingerichtet würde. "Sonst brauche ich vom meiner Wohnung mitten im Dorf aus genauso lange zur Bushaltestelle an der Bundesstraße 217 wie zum S-Bahnpunkt nach Linderte", sagt Kirschke.

Von Holtensen aus müssen Menschen, die mit der Bahn fahren wollen, derzeit rund 20 Minuten laufen, um zum Haltepunkt zu kommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Wie Kirschke wünschen sich viele Holtenser schon lange, dass die Anbindung an den S-Bahn-Haltepunktes Holtensen/Linderte verbessert wird. Kürzlich hat die Region Hannover Stellung dazu bezogen – nach einer Anfrage der CDU-Regionsfraktion. Das Ergebnis dürfte für die Dorfbewohner nicht zufriedenstellend sein.

Neue Bus-Varianten sind nicht möglich

Aus Sicht der Region Hannover entspricht das bisherige Angebot den sogenannten Fahrgastpotenzialen – neue Bus-Varianten wird es also nicht geben. Eine Anbindung der S-Bahn in Holtesen/Linderte aus Linderte und Holtensen sei in den geprüften Varianten nicht möglich, heißt es in der Antwort der Region.

Die Regiobus Hannover wurde von der Region zuvor gebeten, verschiedene Varianten für die Verlängerung der Buslinie 510 von Linderte bis zur Haltestelle Bredenbeck/Denkmal mit Anbindung des S-Bahn-Bahnhofs Holtensen/Linderte zu berechnen. Eine Verlängerung der Fahrten der Linie 510 bis Bredenbeck/Denkmal würde bei stündlichen Fahrten laut Region 208 000 Euro kosten. Zudem müssten am S-Bahnhof Holtensen/Linderte zwei Haltestellen errichtet werden.

Zudem gab die Regiobus zu bedenken, dass die Linie 510 bislang in Weetzen an die S-Bahn angebunden sei. Wenn die Linie verlängert würde, so könnten die Anschlüsse an die S-Bahnen in Weetzen und Empelde nicht erreicht werden. Zudem müsste auch der Fahrplan der Buslinie 560/561 geändert werden, damit Fahrgäste ihre Anschlüsse erreichen könnten.

Bei einer Verlängerung aller Fahrten der Linie 510 bis Bredenbeck/Denkmal inklusive der Fahrten, die bisher in Weetzen und Ronnenberg enden – also alle halbe Stunde – würden 459 000 Euro auf die Region zukommen.

Zu wenige Fahrgäste für neuen Bus

Auch eine Verlängerung der Linie 521 mit Führung von acht Fahrten der Linie 521 ab Holtensen mit einer Schleifenfahrt über Linderte sei nicht möglich, da keine Anschlüsse zur S-Bahn in Holtensen/Linderte hergestellt werden könnten. Diese Varianten würde laut Regiobus 18.700 Euro kosten. Zudem diene diese Linie vorrangig dem Schülerverkehr für die Schulen in Bredenbeck und Wennigsen und sei von den Zeiten für Pendler eher uninteressant.

Ein weiterer Vorschlag war die Einrichtung einer neuen Buslinie von Steinkrug über Bredenbeck und Holtensen nach Linderte gewesen. Bei der Prüfung kann die Region zu dem Ergebnis, dass das 259.700 Euro kosten würde, wenn Busse wochentags von 5 Uhr bis Mitternacht, sonnabends von 7 bis Mitternacht und sonntags von 9 Uhr bis Mitternacht im Stundentakt fahren würden. „Aus Sicht der Region rechtfertigt das Fahrgastpotenzial keine weitere Linienverbindung“, teilt die Region schlussendlich zu den Ergebnissen mit.

Von Lisa Malecha und Ingo Rodriguez