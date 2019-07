Wennigsen

Kaltblütiger Mord im Deister? Die Tat eines Geistesgestörten? Was geschah im Jahr 1926 wirklich im Deister?

An den Doppelmord erinnert auch der Meyer-Bode-Gedenkstein, der in Wennigsen in Kammhöhe steht. Im Jahr 1926 war der 33-jährige Hilfsförster Heinrich Meyer mit dem ehemaligen Waldarbeiter Heinrich Bode, damals 76 Jahre alt, auf dem Kamm unterwegs. Sie wollten Füchsen nachspüren. Als sie nicht zur gewohnten Zeit nach Hause kamen, setzte die Ehefrau des Hilfsförsters zwei Suchtrupps in Bewegung. Sie fanden kurze Zeit später die Leichen der Männer.

Wilddiebe standen in Verdacht

Zunächst hieß es, die Männer seien von Wilddieben erschossen worden. Nach einer anderen Meldung soll den beiden Getöteten die Wertsachen gestohlen worden sein. Was war also wirklich geschehen? Die Mordkommission aus Hannover fand zumindest keine Spuren eines Kampfes. Die tödlichen Schüsse waren aus einem Revolver abgegeben worden – folglich schieden Wilddiebe als Täter aus.

Es wurden Belohnungen ausgesetzt, Plakate forderten die Bevölkerung zur Mithilfe auf, und die Tagespresse berichtete kontinuierlich über den Fall. Eine heiße Spur gab es dennoch nicht. Selbst ein aus Berlin angereister Spezialist für Jagd- und Forstvergehen fand keine Hinweise.

Der Spezialist hatte zunächst vermutet, dass der „Lahme Johann“, ein Wilddieb, die beiden Männer ermordet hatte. Immerhin hatte ein Förster Johann ins Bein geschossen, weshalb das Bein gelähmt war –daher der Spitzname. Johann hatte daraufhin allen Förstern Rache geschworen. Doch Johann schied als Täter aus, er hatte ein Alibi, hatte sich zudem anderswo niedergelassen.

Wer war der Täter?

Alle Ermittlungen verliefen zunächst im Sande. Fast alle Beteiligten hatten den Fall als ungelöst zu den Akten gelegt, nur der Kriminalkommissar Ramberg aus Hannover nicht. Da Wilddiebe, ein Geisteskranker und ein Racheakt für ihn ausschieden, suchte er nach Verbrechen, die sich zu der Zeit im Deistergebiet ereignet hatten.

Nach zahlreichen Sackgassen in der Ermittlung wurde aus Peine dann ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Mühle gemeldet. Der Müller hatte einen der Täter angeschossen, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach Hannover. Dort gestand er der Polizei, die ihm des Mordes beschuldigte, dass er den Doppelmörder vom Deister kenne. Felix Dymkowski habe ihm gegenüber mit der Tat geprahlt.

Dymkowski hatte in der Tatnacht Diebesgut aus Lauenau in seinem Rucksack versteckt und wollte über den Deister zurück nach Hannover wandern. Dort traf er auf die beiden Forstmänner. Die waren stutzig geworden und forderten den Polen auf, seinen Rucksack zu öffnen. Als sich die Forstmänner hinunterbeugten, um den Inhalt zu kontrollieren, zog er seine Pistole und erschoss die beiden Männer.

Wie wurde der Täter geschnappt?

Doch Dymkowski war wie vorm Erdboden verschwunden. Die Polizei erhielt einen Hinweis, dass er sich falsche Papiere besorgt habe und in seine polnische Heimat flüchten wolle. Der Kriminalkommissar erhielt Hilfe von Dymkowskis Geliebter. Diese verriet: „Heute Nachmittag um 14.30 Uhr bin ich mit Felix auf dem Klagesmarkt verabredet.“ Ein Großeinsatz der Polizei folgte, Dymkowskis Mittäter wurde aus dem Gefängnis geholt, um den Mörder zu identifizieren.

Nachdem er die Tat zunächst bestritt, behauptete er später, er habe in Notwehr gehandelt. Schließlich aber gestand er die Tat: „Ich habe die beiden bei der Durchsicht meines Rucksacks erschossen. Die Leichen habe ich in ein nahe gelegenes Gebüsch gezerrt“, gab er laut dem Buch „Aus der Wennigser Vergangenheit“ von Friedrich Wüllner zu Protokoll.

Der Mörder wurde kurze Zeit später zum Tode verurteilt und im Gerichtsgefängnis von Hannover erhängt. Das Denkmal erinnert mit der Aufschrift „Im stillen Wald ein ernstes Wort von böser Tat und Treue bis zum Tode“ an den bislang letzten Mord im Deister.

