Die Melancholie des Tangos und die sprichwörtliche Schwermut der russischen Seele harmonieren nicht schlecht. Seit 60 Jahren gibt es den Kulturkreis Kloster Wennigsen, doch so einen Auftakt in eine neue Konzertsaison habe es noch nie gegeben, sagt Dietmar Grünreich. In Russland trägt der Tango seine ganz eigene Note, die das Kibardin-Quartett eindrucksvoll und virtuos einfing.

„Phantastisches Publikum“

Michael Kibardin (Violine), Alexander Pankow (Bajan), Lens-Uwe Popp (Gitarre) und Guido Jäger (Kontrabass) erzählen mit ihren Instrumenten Geschichten. Die hervorragenden Musiker machen eine ganz andere Seite von Russland hörbar und tauchen ein in die Tango-Welt des verstorbenen Bajanvirtuosen und Komponisten Efim Jourist, der den pulsierenden Tango mit Themen russischer Volksmusik verbindet. Zwei musetteartige Walzerkompositionen von Jens-Uwe Popp bildeten beschwingte Intermezzi.

Im zweiten Teil des Konzerts spielte das Quartett den Zyklus „La Suite del Angel“ von Astor Piazolla. Er ist der Begründer des Nuevo Tango, und wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Den Abschluss bildete eine Hommage an ihn, in der bekannte Tangos wie Oblivion und Liber Tango anklangen. Für den begeisterten Beifall des „fantastischen Publikums“, so Michael Kibardin, bedankte sich das Quartett am Ende mit einer Tangoversion von „An jenem Tag“.

Alle Konzerte gibt es zweimal

Viele seien wegen Corona noch vorsichtig, aber mit insgesamt etwa 160 Zuhörerinnen und Zuhörern sei das zweifach gespielte Konzert recht gut besucht gewesen, sagt Christa Grünreich vom Vorstand des Kulturkreises. 120 Stühle können im Klostersaal gestellt werden, damit noch genügend Abstand bleibt. Alle Konzerte in der neuen Saison werden am jeweiligen Veranstaltungstag deswegen zweimal aufgeführt. Eigentlich, sagt Grünreich, dürften sogar 200 Plätze gestellt werden. Doch dann müssten die Besucher die ganze Zeit eine Maske tragen, und das möchte der Verein nicht.

Das Konzept mit den zwei Durchgängen klappe prima, sagt Grünreich. In der Pause zwischen den Konzerten werde gut gelüftet. Außerdem habe der Klostersaal eine Klimaanlage, die frische Luft zuführen kann. Für Besucher gelten die drei „Gs“: geimpft, genesen oder getestet. „Das kontrollieren wir auch“, sagt Grünreich. Inzwischen seien die meisten Abonnenten ohnehin geimpft, was der Kulturkreis in seinem System hinterlegt hat. Wer an der Abendkasse eine Karte kauft, muss seinen Impfpass oder ein offizielles Testzertifikat vorzeigen.

Das nächste Konzert

Das nächste Konzert beim Kulturkreis Kloster findet am 17. Oktober statt. Anna-Doris Capitelli (Mezzosopran), Goetz Philipp Körner (Tenor) und Luiza Borac (Klavier) gestalten um 17 Uhr und um 19 Uhr den Liederabend „Schumann und Frau“.

