Wennigsen

In Wennigsen gibt es nicht genügend Sporthallen, um den Trainingsbedarf der Vereine zu decken. Das Problem, das die Gemeinde seit Jahren vor sich herschiebt, hat jetzt die Leichtathletik-Sparte des SG Bredenbeck-Holtensen zu spüren bekommen. Die Nachwuchsgruppe der Sechs- bis Neunjährigen steht seit Februar ohne Halle da und muss jetzt auf besseres Wetter hoffen. Wegen einer Doppelbelegung wurde ihre Trainingszeit in der Sophie-Scholl-Gesamtschule gestrichen.

„Für uns ist die Situation sehr unglücklich. Leichtathletik ist im Herbst und Winter nun mal eine klassische Hallensportart“, sagt Vivien Teuscher, die die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis neun Jahren gemeinsam mit Rosana Wiens trainiert. Auch andere Sparten und Vereine zieht es in den kalten Monaten nach drinnen. Mit den Hallen im Lindenfelde, an der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS) und an der Grundschule Bredenbeck stehen in der gesamten Gemeinde aber lediglich drei geeignete Sportstätten zur Verfügung. Und an der KGS findet am Nachmittag auch noch Schulsport statt, der im Härtefall Vorrang hat.

Alle Hallen sind ausgebucht

Die Folgen des Engpasses: Hallenzeiten ergeben sich seit Jahren quasi von selbst. Jeder Tag ist randvoll belegt. Wer seine Zeit verliert, hat kaum Chancen an anderer Stelle dazwischen zu rutschen, ganz zu schweigen von neuen Angeboten. So ist es jetzt auch den Kindern der SG ergangen. Ein Hallendrittel in der KGS, das die Gruppe der Sechs- bis Neunjährigen zuletzt donnerstags eine Stunde lang fürs Training nutzen konnte, wird seit Februar für den Schulsport benötigt. „Bei der Planung des neuen Halbjahres sind wir offenbar vergessen worden, deshalb kam es zu der Doppelbelegung“, sagt SG-Vorsitzender Reinhard Wiens.

Der Verein betont, dass die Kooperation mit der Schule gut sei. „Das Problem ist und bleibt, dass wir zu wenig Sporthallen haben. Egal, ob Neubaupläne oder Sanierung, das ist in der Verwaltung in den letzten Jahren leider alles liegen geblieben“, sagt Wiens, der zugleich für die SPD im Gemeinderat sitzt. Wo es möglich ist, haben sich die Vereine alternative Räume gesucht. Im Bredenbecker Dorfgemeinschaftshaus bietet die SG beispielsweise Zumba und Gymnastik an. „Aber bei Sportarten wie Leichtathletik geht das eben nicht. Da sind wir in den kalten Monaten auf die Hallen angewiesen“, so Wiens.

Kinder brauchen regelmäßiges Training

Dass nun ausgerechnet die jüngste Gruppe der Leichtathleten draußen bleiben muss, ist aus Vereinssicht besonders unglücklich. Hier sollen die Kinder mit der Sportart in Kontakt kommen und Spaß am Training entwickeln. Das setzt Kontinuität und Verlässlichkeit bei den Zeiten voraus – wichtig für die Kinder, aber auch für die Eltern. Jugendliche und Erwachsene, die schon länger dabei sind, könnten notfalls auch mal eigenständig trainieren und sich mit einem Übungsplan fit halten. „Die Kinder brauchen aber noch das Erlebnis in der Gruppe und die Ansprache der Trainer“, gibt Wiens zu bedenken. „Wir leisten viel Aufwand, um die Kinder für den Sport zu begeistern und im Verein zu halten. Wenn aber wochenlang das Training ausfällt, wird das schwierig.“

Nach Ostern wechseln die Leichtathleten traditionell wieder auf die Außenanlage. „Theoretisch können wir dort auch schon vorher trainieren, sofern es die Witterung zulässt. Aber die Eltern müssen sich ja auch darauf einstellen können. Deshalb ist es ungünstig, wenn wir das immer erst kurzfristig entscheiden können“, erklärt Teuscher.

Bauprojekte benötigen noch einige Jahre

Im Winter drohen dann wieder neue Härtefälle. Denn bis sich die Situation in den restlos belegten Hallen entzerrt, dauert es noch einige Jahre. Sofern die Sanierung der Grundschule Bredenbeck noch 2022 beginnt, werden sich die Arbeiten bis 2024 hinziehen. Noch länger dauert es in der Grundschule Wennigsen, wo mit der Erweiterung auch die Halle im Lindenfelde mitgeplant wird. Hier ist mit der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie das Verfahren gerade erst gestartet. Angesichts des maroden Zustands der Halle läuft alles auf einen Neubau hinaus.