Wennigsen

Die Woche im Wald ist beim Kindergarten Pusteblume schon lange Tradition: Jeweils im Frühling und im Herbst verbringen die Kinder fünf Tage in der Natur – wie nun auch wieder.

Coronabedingt konnte in diesem Jahr die Waldwoche erst im Juni statt im Mai starten, dafür dann aber mit allen Kindern und bei bestem Wetter. Eine Woche lang haben sich die 30 Kinder der Pusteblume mit ihren Erzieherinnen und Erziehern morgens nicht wie gewohnt im Kindergarten, sondern am Waldsportplatz des TSV Wennigsen getroffen.

Es wird ganz genau hingeschaut: Die Kinder haben in der Natur viele spannende Dinge entdeckt. Quelle: privat

Kinder erkunden Natur

Von dort ging es direkt los in den Wald. „Alles, was die Kinder aus dem normalen Kita-Alltag kennen, kann man auch unter freiem Himmel machen: den Morgenkreis, das gemeinsame Frühstück, zusammen spielen sowieso und natürlich die Natur am Deister erkunden“ sagt Andrea Schiemann von der Eltern-Kinder-Gruppe Wennigsen. Es wurden Tiere mit der Becherlupe betrachtet, Tipis aus Stöcken gebaut, am Donnerstag wurde ein Ausflug zu den Wasserrädern unternommen und am Freitag zur Abkühlung im nahe gelegenen Bach geplanscht.

Die Jungen und Mädchen der Kita Pusteblume haben eine Woche im Wald verbracht und dabei auch Ausflüge gemacht – bei denen sie wie hier Tiere beobachteten. Quelle: privat

Für die Verpflegung im Wald sorgte bei dieser Waldwoche das Restaurant Yamas, das die Kinder jeden Tag pünktlich um 12 Uhr am Sportplatz mit Mittagessen versorgte. Bis 14 Uhr konnten die Jungen und Mädchen dann auf dem Spielplatz des Sportplatzes toben oder sich von einer der Erzieherinnen zur Entspannung auch mal etwas vorlesen lassen.

„Dank des fabelhaften Wetters war die Waldwoche in diesem Jahr wieder mal ein voller Erfolg! Ein großer Dank des ganzen Teams und der Eltern geht an den TSV Wennigsen, der jedes Jahr seine Räume zur Verfügung stellt und den Kinder damit diese Erfahrung in der Natur ermöglicht“, sagt Schiemann.

Von Lisa Malecha