Bunte Häuschen und Figuren, die sich ausschließlich durch Wasserkraft bewegen: Die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder lädt Kinder und ihre Familien für Donnerstag, 3. Oktober, zu den Miniaturwasserrädern im Wald ein. Damit ist der Verein auch in diesem Jahr wieder beim bundesweiten Türöffner-Tag dabei, einer Aktion der „Sendung mit der Maus“ des WDR.

Die Wennigser Bastler zeigen und erklären von 11 bis 14 Uhr die Miniaturwelt der farbenfrohen Wasserräder in einem Gebirgsbach, in dem sich Märchen- und Fantasiefiguren drehen und bewegen. Dazu gibt es Führungen rund um die Geschichte der Wasserräder, und die Bastler beantworten alle Kinderfragen. Es wird empfohlen, sich selbst Essen und Getränke mitzubringen, da es keine Bewirtung gibt. Eltern können ihre Kinder im Internet auf www.die-wasserraeder.de/web/ anmelden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, am Donnerstagmorgen spontan vorbeizukommen.

Hier kommt die Maus: Die Bastler der Wasserräder haben für den Türöffnertag 2018 eine 1,50 Meter große Maus gebaut. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Am Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen dann die Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt. In diesem Jahr geht die Veranstaltung bereits in die siebte Runde.

Die Türöffner führen ihre Veranstaltungen komplett in Eigenregie durch. In Wennigsen mit großem Erfolg: Die Aktion der Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder besuchten im vergangenen Jahr rund 450 Kinder.

Info: Zu den Wasserrädern gelangen die Besucher über den Bröhnweg in Wennigsen. Im Wald ist der Weg ausgeschildert.

Von Sarah Istrefaj