Holtensen

Licht um Licht erstrahlt in der Kirche in Holtensen, als die Kinder an dem Adventskranz so viele Kerzen anzünden dürfen, wie sie bereits Türchen an ihrem Adventskalender geöffnet haben. Es ist der Beginn der alljährlichen Adventsaktion „ Weihnachtszauber“, zu der die evangelische Jugend bereits im sechsten Jahr Kinder im Grundschulalter eingeladen hat. 47 junge Teilnehmer sind es diesmal, die sich an zwei Nachmittagen auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Wie Marie wieder Mut fasste

Für die Kinder ist es eine aufregend abwechslungsreiche Zeit: Auf kuscheligen Decken liegend lauschen sie den Geschichten, die die Gruppenleiter der evangelischen Jugend vorlesen. Sie spielen Kreisspiele und hüpfen als tanzende Schneeflocken durch die Kirche. Dann gibt es sogar ein kleines Theaterstück. Darin erleben die Kinder wie Marie und andere Menschen in scheinbar ausweglosen Situationen Mut und Zuversicht fassen. Zuerst stehen sie einsam und allein vor einer schier unlösbaren Aufgabe und dann erscheint eine weiße Gestalt – sollte das womöglich ein Engel sein?

Kinder basteln Engel

Die Kinder haben keinen Zweifel daran. Und sie merken, dass es manchmal nicht viel braucht, damit verzweifelte Menschen wieder mutig nach vorn schauen. Wenn das passiert, dann ist sicher ein Engel nicht weit. Und so basteln die Kinder sehr liebevoll kleine Engel für den Weihnachtsbaum zu Hause. Gemeinsam werden im Anschluss viele Weihnachtslieder gesungen, bevor beide Nachmittage mit leckerem Adventspunsch und Weihnachtsgebäck zu Ende gehen.

Lesen Sie auch

Von Sarah Istrefaj