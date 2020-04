„Uns ist das komplette Ostergeschäft weggebrochen“: Das Reisebüro Cruising aus Wennigsen leidet wie die gesamte Touristikbranche an den Folgen der Corona-Krise. Mitarbeiter Henrik Heüveldop berichtet, was das für ihn seine Kollegen bedeutet – und erklärt, was ihm Hoffnung macht, dass das Reisebüro auch diese schwierige Zeit überstehen wird.