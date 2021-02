Bredenbeck

Wer am Montag an der Grundschule Bredenbeck in die Klassenzimmer schaute, rieb sich ungläubig die Augen: Dort lernten Schmetterlinge, Polizisten und Fußballspieler. Doch die ungewöhnliche Situation lässt sich erklären – schließlich ist Rosenmontag.

Kinder der Zebraklasse tanzen gut gelaunt. Quelle: privat

Lehrer verteilen Kamelle

Der Tag ist in diesem Jahr an der Grundschule allerdings so ganz anders als sonst. Eigentlich gibt es dort sonst am Rosenmontag eine lange Polonaise durch das ganze Schulgebäude, eine Schuldisko in der Aula und eine große Bewegungslandschaft in der Turnhalle. Doch die Hygienevorschriften lassen das derzeit nicht zu. Die Lehrer sind sich aber einig: Ein bisschen Spaß sollen die Kinder dennoch haben. Und so sind viele verkleidet in die Schule gekommen. Einige Lehrerinnen und Lehrer haben den Kinder kleine Partyüberraschungen auf den Platz gelegt, Luftschlangen und Kamelle etwa.

Und auch Partymusik ist aus einigen Klassenräumen zu hören. „Tanzen geht auch mit Maske“, freut sich Katharina, die sich nach eigenem Bekunden als „Tussi“ verkleidet hat. Um sie herum rocken ein Hippie und ein Pinguin.

Fasching mal ganz anders: Die große Party muss ausfallen. Doch dafür lernen Hippiemädchen Mia und Pinguin Jonah an der Grundschule Bredenbeck verkleidet. Quelle: privat

Kinder kommen auch am Dienstag verkleidet

Und weil nicht alle Schülerinnen und Schüler am Montag Unterricht hatten – denn an der Grundschule wird im Szenario B, also im Wechselmodell, unterrichtet – dürfen auch am Dienstag noch alle Kinder verkleidet zur Schule kommen. „Die Jungen und Mädchen, die ganz im Distanzlernen sind, dürfen gern ein Foto mit Verkleidung schicken. Das kann dann auf den klasseninternen Pads gepostet werden“, sagt Schulleiterin Tatjana Seidensticker. Kein Kind soll sich ausgeschlossen fühlen. „,Nächstes Jahr feiern wir eine fette Party“, kündigen die Kinder aus Bredenbeck an – und sind sich darin alle einig.

Von Lisa Malecha