Wennigsen

Es gab einen kleinen Blumenstrauß – und genau so etwas zählt eben als Geste: Martin Wulf-Wagner, Diakon der Marien-Petri-Kirchengemeinde Wennigsen, und Melanie Günther, Leiterin des pädagogischen Mittagstisches der Kirchengemeinde, überreichten Ursula Förster und Petra Lieven ein kleines Dankeschön. „Wir wissen, welch tolle Arbeit sie leisten“, sagte Wulf-Wagner, der sich zusammen mit Günther zur Aufrechterhaltung des Angebots der Kinderkantine auf die Hilfe solcher ehrenamtlich Tätigen verlassen kann.

Beide Frauen sind fast von Beginn an dabei. Die Kinderkantine, die mittlerweile 30 Schulkindern der Grundschule Wennigsen eine warme Mahlzeit und anschließend Hausaufgabenbetreuung anbietet, gibt es seit 2007. Petra Lieven stieß im Schuljahr 2009/2010 zum Team hinzu. Weil sie noch berufstätig ist, hilft sie einmal pro Woche. „Es macht einfach Freude, wenn man mitkriegt, wie die Kinder besser werden und am Ende gute Noten haben“, sagt die Wennigserin, die im öffentlichen Dienst arbeitet.

Hilfe für alle, die sie brauchen

Verbesserungen kommt vor allem in Mathematik vor. „Das mache ich gern, das war schon früher mein Lieblingsfach“, sagt Lieven und lacht. Zur Hausaufgabenbetreuung gehören die klassischen Grundrechenarten, aber auch schon Geometrie – und natürlich Textaufgaben. „Das bereitet großen Spaß, zu sehen, wie die Kinder so kleine Genies werden.“ Die 62-Jährige hatte sich in der Vergangenheit bereits als Mathe-Nachhilfelehrerin engagiert, aber auch als Lesementorin. Was Lieven wichtig zu betonen ist: Das Angebot richtet sich nicht nur an Kinder aus sozialschwachen und bildungsfernen Familien – sondern auch an Kinder, deren Eltern wegen Berufstätigkeit nicht für Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung zu Hause sein können.

„Jeder nennt mich Ursel“

Letzteres leistet Ursula Förster schon seit 2008. Wobei: Genau genommen kennt man sie unter diesem Namen gar nicht. Ursula? Frau Förster? „Hier nennt mich jeder Ursel. Ich sage den Kindern aber: Wenn sie frech werden, dann bin ich für sie wieder die Frau Förster.“ Zweimal pro Woche ist Ursel vor Ort. Dass es nicht mehr Tage sind, ist typisch für Ehrenamtliche: Sie halten sich einen Tag frei, um einzuspringen. So ist es auch bei ihr. „Wenn jemand ausfällt und ich angerufen werde, dann habe ich Spielraum und kann sofort vorbeikommen.“

Hier ist die Kinderkantine in Wennigsen untergebracht. Das Gebäude befindet sich gegenüber vom Kloster. Quelle: Stephan Hartung

Ihr Dienst dauert jeweils von etwa 13 bis 14.45 Uhr. Vor der Corona-Zeit war sie sogar noch früher da und leistete den Kindern Gesellschaft beim Mittagessen – während der Pandemie sollen die Kontakte aber auf das Mindestmaß eingeschränkt werden. Daher beinhaltet ihre Tätigkeit nur die Hausaufgabenbetreuung für Zweit- bis Viertklässler – und das nicht nur mit Nutzen für die Kinder. „Ich merke selbst, wie ich im Kopfrechnen besser geworden bin. Wenn ich bei Edeka an der Kasse stehe, dann weiß ich schon die Summe meines Einkaufs, bevor er angezeigt wird“ , sagt die 65-Jährige und lacht.

65-Jährige ist vielfältig engagiert

Ohnehin sei es gut, den Kopf anzustrengen und eine Aufgabe zu haben, auch im höheren Alter, sagt die 65-Jährige. Die Leidenschaft fürs Ehrenamt ist ihr anzumerken. „Das ist genau meins, mit Kindern zu arbeiten. Mich in einem Sportverein zu engagieren, das könnte ich nicht.“ Und bei entsprechenden Rückmeldungen von den Kindern freut sich sie auch. „Wenn ein Kind zu mir kommt und sagt: ,Ursel, Ursel, ich habe eine Eins im Diktat geschrieben´, dann ist das für mich natürlich auch toll“, sagt die Wennigserin, die sich zusätzlich engagiert und eine Seniorin im Alltag betreut sowie eine Flüchtlingsfamilie aus Algerien unterstützt.

Von Stephan Hartung