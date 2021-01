Wennigsen

Die Kinderkantine der Marien-Petri-Gemeinde Wennigsen will eine Garage für die Fahrzeuge der Kinder bauen, die in dem diakonischen Projekt betreut werden. Dafür setzt die Kinderkantine nun auf ein sogenanntes Crowdfundingprojekt der Volksbank – und hofft nun auf Spenden aus der Wennigser Bevölkerung.

2019 hat die Kinderkantine für die Freizeitgestaltung der Kinder, die dort Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung bekommen, verschiedene Fahrzeuge angeschafft. „Die Fahrzeuge, wie etwa die großen Dreiräder, sind bei den Kindern sehr beliebt“, sagt Diakon Martin Wulf-Wagner. Doch leider seien die Abstellmöglichkeiten im Schuppen neben dem Kinder- und Jugendhaus Meriba sehr begrenzt. „Deshalb wünschen wir uns diese neue Garage, um die Spielgeräte dauerhaft wertig zu erhalten und vor Witterungseinflüssen und Vandalismus zu schützen.“

28 Spender unterstützen Projekt bislang

Die Idee, das Geld für die Garage mittels Crowdfunding zu sammeln, hatte dann Ina Gärtner vom Kirchenvorstand. Sie meldete das Projekt bei dem Volksbank-Portal „Viele schaffen mehr" an. „Dann mussten wir erstmal Fans, also Unterstützer, für unser Projekt gewinnen“, sagt Wulf-Wagner. „Innerhalb von wenigen Tagen hatten wir schon 84 Fans – genug, um in die zweite Phase zu starten.“

Seit dem 4. Januar können Interessierte nun Geld für die neue Garage spenden. „Das Tolle ist: Die Volksbank verdoppelt alle Spenden bis zu 100 Euro“, sagt Wulf Wagner. Wenn ein Unterstützer also 100 Euro spendet, gibt die Volksbank ebenfalls 100 Euro zu dem Projekt dazu. So sind bereits 3870 Euro zusammen gekommen –1960 Euro von 28 Spendern, 1910 hat die Volksbank dazu gegeben. „Wir möchten uns bei allen, die bereits gespendet haben, herzlich bedanken“, sagt Melanie Günther, Leiterin der Kinderkantine.

Hier kann gespendet werden

Spender können sich unter vb-eg.viele-schaffen-mehr.de/kinderkantine-braucht-garage über das Projekt informieren. Über diese Seite kann auch direkt gespendet werden.

Noch bis zum 3. April kann Geld für den Bau der Garage überwiesen werden. „Uns fehlen derzeit noch 2030 Euro“, sagt Wulf-Wagner. Er hofft, dass genügend Menschen das Projekt der Kinderkantine, mit der das Meriba Grundschülern einen pädagogischen Mittagstisch bietet, unterstützen. Sobald das Meriba die Summe zusammen hat, soll mit dem Bau der Garage begonnen werden. „Und sobald die Infektionslage es wieder zulässt, wollen wir die Spender natürlich auch einladen, damit sie sehen, was sie ermöglicht haben“, sagt Wulf-Wagner.

Von Lisa Malecha