Degersen

Ein tolles Ergebnis: Der Kinderspaß in Degersen hat einen Erlös von 741 Euro für die Elterninitiative vom Kindergarten Pusteblume eingebracht. Das Geld wurde am Montag an den Verein übergeben.

Wofür die Spende ausgegeben werden soll, hat sich die Eltern-Kinder-Gruppe aus der Max-Planck-Straße bereits überl...