Degersen

Ein Kinderfest wird volljährig: Zum 18. Mal standen am Sonnabend am Gasthaus zur Tenne in Degersen zahlreiche Spielgeräte bereit, um für ordentlichen Spielspaß zu sorgen. Bei bestem Wetter ist es den Veranstaltern einmal mehr gelungen, ein Fest zu gestalten, das die Kleinsten in den Mittelpunkt rückt.

Für 50 Cent konnten die Kinder am Sonnabend rund um das Gasthaus zur Tenne in Degersen Wertmarken kaufen und einlösen. Das Besondere: Die allermeisten Spielestationen sind Eigenkreationen. Die Ideen für die einzelnen Stationen stammen aus dem Kreis der Veranstalter, wurden aber auch teilweise von den Kindern herangetragen.

Zur Galerie Die Kinder konnten sich mit den Wertmarken an den zahlreichen, selbst gebauten Spielgeräten austoben.

Dann liegt es an Siegbert Grimm, diese umzusetzen. „Die meisten Sachen habe ich abends nach Feierabend gebastelt“, sagt er. Manche der Stationen sind recht einfach: zum Beispiel ein gebrauchter Holzzaun, der umlackiert und mit Körben versehen zu einem Wurfspiel umfunktioniert wurde.

Neu: „Käsebrett“- und ein Würfelspiel

Jedes Jahr aufs Neue nimmt Grimm sich die Zeit, um aus Holz und mit viel Geduld neue Spielgeräte zu bauen. In diesem Jahr schuf er ein „Käsebrett“- und ein Würfelspiel. An mehr als 25 Ständen konnten die Kinder mit Wasser spritzen, würfeln, kegeln, sich schminken lassen und vieles mehr. Auch das bereits im vergangenen Jahr präsentierte Karussell der Marke Eigenbau war wieder beliebte Anlaufstelle zahlreicher Kinder.

Auch die achtjährige Laura hatte Spaß. „Mir hat besonders die Wasserstation gefallen. Und dass es hier so viele Sachen gibt, die man sonst nicht kennt“, sagt sie. Gelohnt hat es sich ebenfalls, denn neben den vielen Spielmöglichkeiten, konnten die Kinder auch etwas gewinnen. Dank der rund 100 Sponsoren des Festes, aber auch vieler Privatpersonen wurden viele große und kleine Präsente zusammengetragen. Diese konnten bei den verschiedenen Stationen gewonnen werden, wenn man eine gewisse Anzahl von Punkten erreicht hatte.

Erlös geht an Kindergarten Pusteblume

Der Erlös aus dem Wertmarkenverkauf soll auch in diesem Jahr wieder an ein Projekt fließen, das sich primär mit Kindern befasst. Bei der Veranstaltung sind etwas über 600 Euro zusammengekommen, die dieses Jahr an den Kindergarten Pusteblume gehen.

Dass dieses Konzept funktioniert, ist zum einen an dem Interesse der Kinder zu sehen, zum anderen daran, dass in diesem Jahr bereits die 18. Auflage des Kinderfestes gefeiert wurde. Veranstalter Grimm fiebert schon der 20. Veranstaltung entgegen: „Wir sind jetzt alle erledigt, aber in Kürze wollen wir uns schon auf die Planung für die 19. Ausgabe machen“, sagt er. Die findet am 12. September 2020 am selben Ort statt. „Aber vorher veranstalten wir jetzt mit unseren vielen Helfern ein gemeinsames Essen.“

Mehr Nachrichten aus Degersen finden Sie hier.

Von Patrick Schiller