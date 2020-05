Wennigsen

In der Klosterkirche in Wennigsen haben die Verantwortlichen der Marien-Petri-Gemeinde alle Vorbereitungen für den Wiederbeginn der Gottesdienste getroffen. „Wir haben alles ausgemessen. Insgesamt dürfen 49 Personen in der Kirche sein“, sagt Pastorin Mandy Stark. Diese Zahl gilt einschließlich der Pastoren und Kirchenmitarbeiter – damit darf etwa ein Zehntel der gesamten Plätze in der Kirche besetzt sein.

Zusammen mit Pastor Wedemeyer hatte sie zuvor unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln die Sitzplätze abgeklebt und den Korridor zwischen den Reihen mit einem Zollstock geprüft. Denn eine Reihe muss ohnehin immer frei bleiben. Allerdings hoffen die Verantwortlichen bei Marien-Petri, dass das Wetter mitspielt und der Gottesdienst auf dem Vorhof der Klosterkirche gefeiert werden kann.

Bei Plan B geht es in die Kirche

Der erste reguläre Gottesdienst der Klosterkirche soll am Pfingstsonntag, 31. Mai, gefeiert werden. Ab 10.30 Uhr ist ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Vorhof des Klosters geplant. „Das Kloster ist uns sehr entgegengekommen, damit wir unseren Gemeindemitgliedern ein solches Angebot zu einem feierlichen Anlass wie Pfingsten machen können“, sagt Pastorin Stark. Der Platz im Vorhof würde für 200 Menschen ausreichen. Bei schlechtem Wetter würde Plan B greifen. „Dann gehen wir zurück in die Kirche und machen einen Gottesdienst in zwei Schichten“, sagt Pastor Wedemeyer, der sich auch für Juni weitere Gottesdienste im Klostervorhof vorstellen kann. „Die Gespräche waren positiv.“

Egal ob drinnen oder draußen, die Kirchengemeinde muss Anwesenheitslisten auslegen, in die sich die Besucher eintragen sollen. „Wir machen das alles unter Beachtung des Datenschutzes. Wir packen die Listen ungelesen weg und vernichten sie nach drei Wochen“, betont der Pastor

Weiterhin „ Andachten to go“

An diesem Sonntag gilt weiterhin das Prinzip der vergangenen Wochen: Den Gottesdienst gibt es auch als „ Andacht to go“. „Die Resonanz war enorm. In Wennigsen wurden pro Woche 100 Stück, in Holtensen 60 Stück pro Woche abgenommen“, sagt Stark. Interessierte finden die Andachten zum Mitnehmen jeweils am Abend vorher an diesen Orten: Klosterkirche und Friedhofskapelle in Wennigsen, Kapelle in Sorsum, Corvinuszentrum in der Wennigser Mark, Kirche in Holtensen, Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck und Friedhof in Holtensen.

So ist der Gottesdienst-Zeitplan Die evangelischen Kirchengemeinden Marien-Petri in Wennigsen sowie Holtensen-Bredenbeck haben ihre Gottesdienste im Mai festgelegt. Am Himmelfahrtstag, 21. Mai, gibt es in Bredenbeck ab 10.30 Uhr einen Freiluftgottesdienst am Frühstücksplatz der Jäger oberhalb von Bredenbeck. Für Sonntag, 24. Mai, laden beide Kirchengemeinden zum zweiten Gottesdienst der Reihe „50 Jahre Großgemeinde Wennigsen – Gottesdienst am anderen Ort“ ein. Gefeiert wird ab 10.30 Uhr in Holtensen an der sogenannten Doppelacht hinter dem Gemeindehaus. Weiter geht es am Pfingstsonntag, 31. Mai: Die Marien-Petri-Gemeinde richtet ab 10.30 Uhr einen Freiluftgottesdienst im Vorhof des Klosters aus. In Holtensen-Bredenbeck beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr, der Ort steht noch nicht fest. hg

Von Stephan Hartung