Auch am Sonntag, 3. Mai, und am Sonntag, 10. Mai, wird es in den Kirchengemeinden Wennigsen und Holtensen/Bredenbeck wieder „ Andachten to go“ geben.

Ab sonnabends 18 Uhr hängen die Blätter mit den Andachten an der Klosterkirche und an der Friedhofskapelle in Wennigsen, an der Kapelle in Sorsum, am Glockenturm in der Wennigser Mark, am Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck, an der Kirche in Holtensen und an der Kapelle auf dem Friedhof in Holtensen aus.

Von Lisa Malecha