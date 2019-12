Degersen

Wenn es nach Lagerfeuer, Waffeln, Glühwein und somit auch ein bisschen nach Weihnachten duftet, dann ist das Wetter fast egal. So war es zumindest beim gemeinsamen Kindergartenfest der Kita Bullerbü und des Sprachheilkindergartens am Nikolaustag in Degersen. Kalte Nasen und Nieselregen wurden für die Weihnachtsstimmung von den rund 100 Kindern und ihren Eltern in Kauf genommen. Solche Feste seien immer etwas Besonderes für die Kinder, sagte Ingo Laskwoski, Leiter des Sprachheilkindergartens.

Seit fast 20 Jahren feiern die beiden Einrichtungen in der Vorweihnachtszeit gemeinsam. „Das bietet sich auch an“, betonte Laskowski. In der Kita wurde fleißig Deko für die Festtage gebastelt: Umringt von Kindern half Erzieherin Jennifer Waldmann den Kleinen dabei, Teelichter in Form von Weihnachtsbäumen zu basteln. Gegenüber bewies Annalisa Hoellfritsch aus dem Elternbeirat eine ruhige Hand: In Schönschrift verzierte sie Christbaumkugeln mit den Namen der Kinder – etwa der kleinen Lea.

„Sterntaler“ als Schattentheater

Im Außenhof trotzten dann alle gemeinsam dem Schmuddelwetter: Zunächst wurde das Märchen „Sterntaler“ als Schattentheater durch ein Fenster des Sprachheilkindergartens aufgeführt. Wer dabei keinen Platz auf den Sitzbänken fand, wärmte sich am Feuerkorb. Im Anschluss wurde es besonders weihnachtlich: Die Feuerwehrkapelle spielte vor der Kita die bekanntesten Lieder zum Fest.

Greta (5, vorne links) geht in den Sprachheilkindergarten und hat mit ihren Eltern Rita und Vincenco sowie Schwester Alessia das Fest besucht.

Das ließen sich auch die fünfjährige Greta aus Italien, die den Sprachheilkindergarten besucht, ihre Schwester Alessia (9) sowie die Eltern Vincenco und Greta nicht entgehen. „Das ist ein tolles Fest“, sagte Alessia.

Von Manuel Behrens