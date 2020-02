Wennigsen

In der Gemeine Wennigsen fehlen nach derzeitigem Stand zum 1. August 19 Kita-Plätze. Das teilte Bürgermeister Christoph Meineke am Montag im Bildungsausschuss mit. Damit ist die Zahl zwar niedriger als vom Gemeindeelternrat befürchtet – dieser war von 100 fehlenden Plätzen im Sommer ausgegangen. Dennoch ist die Lage angespannt. Zwar wollen nicht alle Eltern ihr Kind im August in die Kita schicken – aber die Zahl der fehlenden Plätze summiert sich Monat für Monat um etwa drei bis fünf. Bis zum Ende des Kita-Jahres im April 2021 fehlen damit insgesamt 79 bis 92 Plätze.

Noch sei nicht klar, welche Lösung es für die dringendsten Fälle – also für die Kinder, die im August in die Kita oder die Krippe kommen sollen – geben wird, sagte Meineke. Erst Ende Februar werde klar sein, ob doch alle Kinder in den bestehenden Einrichtungen untergebracht werden können oder die Gemeinde noch Übergangslösungen schaffen und zum Beispiel Container als Notfallunterkunft aufstellen muss.

Neue Kita wird nicht vor Herbst fertig

Das größte Problem: Der seit Jahren geplante Kindergarten im Langen Feld, in dem rund 80 Plätze geschaffen werden sollen, wird wahrscheinlich nicht wie zuletzt geplant im Sommer fertig. Bisher habe die Gemeinde den Bauantrag nicht einreichen können, weil das Kultusministerium alle Pläne absegnen müsse, erklärte Meineke. Er hoffe, dass es bald so weit sei.

Auf dieser Wiese zwischen Marie-Suchacz- und Hildegard-von-Bingen-Straße soll die neue Kita gebaut werden. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Doch mit einem zügigen Baubeginn rechnet längst niemand mehr. „Mittlerweile will ich ungern vorgreifen“, sagte Meineke. Es sei unsicher, ob das Kultusministerium allen Änderungen zustimmt. Und selbst wenn, braucht der Hersteller der vorgefertigten Module, aus denen sich die Kita zusammensetzen soll, fünf Monate für die Produktion. „Vor dem Herbst wird das wohl nichts“, gab Meineke zu. „Aber wir wollen aus dem Zeitplan quetschen, was zu quetschen ist.“

Schon wegen dieser Unsicherheit prüfe die Gemeinde „sehr akribisch viele Lösungen“, erklärte der Bürgermeister. Zusammen mit dem Kultusministerium sei man auf der Suche nach weiteren Räumen, die sich zum Kindergarten um- oder ausbauen lassen, so zum Beispiel in Holtensen oder Bredenbeck. „Natürlich werden alle Kinder ein Dach über dem Kopf haben“, versicherte Meineke.

Stellen für Erzieher sollen attraktiver werden

Viele der rund 60 Zuhörer der öffentlichen Sitzung, darunter etliche Eltern, waren dennoch skeptisch. Selbst wenn genügend Platz geschaffen werden könne – „wo will die Gemeinde das Personal hernehmen?“, fragte eine Wennigserin. „Wir bekommen die Rückmeldung, dass sowohl die AWO als auch der Waldorf-Kindergarten keine Probleme haben, Erzieher zu finden“, entgegnete Meineke.

Zudem werde versucht, die Stellen für Erzieher attraktiver zu machen, sagte Fachbereichsleiterin Barbara Zunker, die in der Gemeinde für die Kindergärten zuständig ist. Man habe zum Beispiel bereits einige Teilzeitkräfte in Vollzeitkräfte umgewandelt, was viele Erzieher freue. Außerdem teste man das Dritte-Kraft-Modell, bei dem eine zusätzliche Betreuungsperson zum Beispiel Krankheitsfälle besser abfedern könne. Zudem bemühe man sich, Praktikanten nach der Ausbildung zurückzugewinnen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Silke Homburg, die neue Kita-Leiterin vom Vogelnest. „Vieles sieht man nicht gleich, aber es bewegt sich etwas.“

Zu- und Absagen für Plätze kommen spät

Viele Eltern unter den Zuhörern empörten sich vor allem über die Unsicherheit, ob sie einen Platz bekommen oder nicht. Zwischen März und Juni erhalten die Eltern Bescheid, ob ihr Kind einen Platz hat. „Die Gemeinde spielt mit Existenzen“, beschwerte sich ein Vater. Zunker erwiderte: „Wir versuchen, die Plätze so passgenau wie möglich anzubieten.“ Das brauche Zeit in der Vorbereitung. Es seien viele Fragen zu klären: Wie passen die Kinder vom Alter her zusammen? Ist ein Geschwisterkind in der gleichen Kita? Passen die Öffnungszeiten der Einrichtung zum Plan der Eltern? All das müssten die Gemeinde und die Kitas bei der Vergabe beachten, erklärt Zunker.

„Wir versuchen, die Zahl der fehlenden Plätze möglichst stark zu senken“, sagte Meineke nachdrücklich. Und: „In den letzten Jahren ist uns das immer gelungen.“ Sollte die Gemeinde das nicht schaffen, bliebe den Eltern nichts anderes übrig als zu klagen, sagte Fabienne Kaliske vom Gemeindeelternrat an alle Zuhörer gerichtet. „Von allen schlechten Alternativen müssen Sie dann diese schlechteste wählen, um zumindest einen finanziellen Ausgleich zu bekommen.“

Die nächste öffentliche Sitzung zum Thema ist für den 27. Februar geplant.

Von Lisa Neugebauer