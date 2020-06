Holtensen

Es ist seit Jahren bekannt: Das Gebäude der Kindertagesstätte (Kita) Nimmerland in Holtensen ist zu eng, schon längst entspricht das Haus an der Dorfkirche nicht mehr den Anforderungen eines modernen Betreuungsbetriebes. Dass die Gemeinde Wennigsen trotz aller Bemühungen und Beteuerungen noch immer für keine neue Unterkunft gesorgt hat, bringt nun zahlreiche Eltern in große Schwierigkeiten.

Kinder frühstücken auf dem Flur

„Der Elternschaft wurde von der Kita-Leitung jetzt mitgeteilt, dass die Einrichtung trotz der Corona-Lockerungen nicht wie geplant am 22. Juni den eingeschränkten Regelbetrieb mit allen Kindern aufnehmen kann“, berichtet Elternvertreter Torben Krone. Grund für das Verbot seitens des Kultusministeriums seien die baulichen Mängel des Kindergartens. Krone sieht das sogar ein. „Das Platzproblem geht doch so weit, dass die Kinder mittlerweile auf dem Flur frühstücken“, beschreibt er die Situation.

Der Elternvertreter fordert nun für die berufstätigen Eltern eine Betreuungsalternative. „Wir haben sehr viele Eltern, deren Arbeitgeber erwarten, dass sie ab Montag nicht mehr im Homeoffice arbeiten, sondern wenigstens vormittags wieder in der Firma erscheinen“, sagt Krone. Was er sich fragt: „Wie soll das funktionieren, wenn nicht alle der insgesamt 43 Nimmerland-Kinder betreut werden können?“ Nach seinen Informationen bangen einige Elternteile bereits um ihre Jobs. Es habe sogar schon den zynischen Vorschlag eines Elternteiles gegeben, ein großes Zelt als Standort für eine Betreuungsalternative aufzustellen. Auf seine per E-Mail an die Gemeinde gestellten Fragen mit der Bitte um Lösungsvorschläge hat Krone auch zwei Tage später jedoch noch keine Antwort erhalten.

Gemeinde und Kita-Leitung bestätigen Probleme

Immerhin bestätigen auch die Kita-Leitung sowie die Gemeinde Wennigsen das Problem: Wegen der baulichen Situation werde die Kita mit allen Räumen auch als offene Einrichtung ohne abgetrennte Gruppen betrieben. Für offene Einrichtungen sei ab dem 22. Juni der eingeschränkte Regelbetrieb aber nach den Richtlinien des Kultusministerium ausdrücklich verboten, heißt es seitens der Kita-Leitung und der Gemeindeverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. „In der kleinen Einrichtung würden sich im eingeschränkten Regelbetrieb zu viele Menschen in einem Raum aufhalten, die Gruppen würden sich vermischen, es wäre schwer, Sicherheitsabstände einzuhalten“, bestätigt Fachbereichsleiterin Ulrike Schubert aus dem Krisenstab der Gemeinde Wennigsen.

Ein weiteres Problem: Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung endet nun am Montag laut der der zuständigen Fachbereichsleiterin Barbara Zunker auch die Maßnahme der Notbetreuungen. Bislang waren in diesem Rahmen in den vergangenen Wochen in der Kita Nimmerland 21 Jungen und Mädchen berufstätiger Eltern aus systemrelevanten Berufen betreut worden. Ab Montag könne nun im Nimmerland laut Zunker aber eine Gruppenstärke mit insgesamt 25 Kindern betreut werden. Welche von den insgesamt 43 Nimmerland-Kindern das dann sein werden, muss demnach die Kita-Leitung entscheiden. „Wir wissen um mögliche Probleme von Alleinerziehenden mit drohender Kündigung und bitten diese auch, sich bei uns zu melden“, sagt Zunker.

Gemeinde sucht händeringend Lösungen

Die Gemeinde bemüht sich nun händeringend um Lösungen, damit ab Montag wegen der begrenzten Aufnahmemöglichkeiten keine Kinder wieder nach Hause geschickt werden müssen. Grundsätzlich sei der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz seitens des Kultusministeriums zwar wegen der Corona-Krise ausgesetzt. „Wir prüfen aber, in welche nach den Richtlinien kindgerechten Räume wir mit der Betreuung noch zusätzlich ausweichen können“, sagt Zunker. Die derzeit leer stehenden Räume der früheren Volksbank – dort war auch schon einmal ein Hort untergebracht – scheiden laut Fachbereichsleiterin aber aus. Um kindgerechte Möbel für diese Räume zu besorgen, sei die Lieferzeit zu lang. Das benachbarte Dorfgemeinschaftshaus sei ebenso nicht kindgerecht.

Den Montag abwarten

Nun will die Gemeinde zunächst einmal abwarten, wie viele Kinder am Montag von den Eltern wirklich in die Kita gebracht werden. Möglicherweise seien ja auch viele Elternteile weiterhin im Homeoffice tätig und deshalb noch nicht wieder auf eine Kinderbetreuung angewiesen, hofft Zunker. Eine Möglichkeit, die Anzahl der zu betreuenden Kinder trotz der Corona-Auflagen in der Kita Nimmerland zu erhöhen, wäre demnach auch, eine Außengruppe einzurichten, die sich weitgehend auf dem Freigelände aufhalte.

