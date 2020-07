Wennigsen

Die Gemeinde will ihre Energiebilanz verbessern. Daher hat der Rat beschlossen, dass das Dach der Kläranlage in Evestorf mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Kostenpunkt: Rund 44.000 Euro. Den Vorschlag hatte die Ratsarbeitsgruppe Klimaschutz gemeinsam mit Klimaschutzmanager Jan Krebs erarbeitet.

Denn die Kläranlage verbraucht von den Gebäuden der Gemeinde mit Abstand am meisten Energie – eignet sich also gut, um viel Energie einzusparen. Die Verwaltung hatte auch geprüft, ob sich der Anbau der Sophie-Scholl-Gesamtschule eignet. An der Kläranlage sei eine Solaranlage aber am wirtschaftlichsten.

Gemeinde kann 13 Tonnen CO2 jährlich einsparen

Bei der Kläranlage ermöglicht die Statik des Gebäudes, dass das gesamte Dach mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden kann – mit einer Gesamtleistung von 22 Kilowatt-Peak. Laut der vorläufigen Auslegung der Anlage könnten 21.639 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden. Damit könnte ein kleiner Teil des hohen Stromverbrauchs der Kläranlage abgedeckt werden. Der Energiebedarf liegt bei rund 780.000 Kilowattstunden pro Jahr. Damit würde die Gemeinde Wennigsen jährlich knapp 13 Tonnen CO2 direkt einsparen, erläuterte die Verwaltung.

Doch das ist erst der erste Schritt. Unter anderem will sich die FDP sich dafür einsetzen, dass im kommenden Haushalt nochmals 50.000 Euro für Solaranlagen eingestellt wird – dann aber für 50 Privatdächer. Das hatte die Fraktion bereits beantragt – aber das 50-Dächer-Solar-Programm wurde zugunsten der Anlage auf gemeindeeigenen Gebäuden zunächst nicht weiter forciert.

Bereits seit Jahren hatte unter anderem auch der ehrenamtliche Klimaschutzbauftragte Detlev Krüger-Nedde Solaranlagen für gemeindeeigene Gebäude gefordert. Dass die Anlagen jetzt erst kommen, das habe vor allem daran gelegen, dass die Gemeinde keine Kapazitäten hatte, um die Anliegen zu prüfen und umzusetzen.

