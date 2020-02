Wennigsen

Nach drei Monaten Umbau ist die Volksbank-Filiale in Wennigsen wieder geöffnet. Feierlich weihte die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, zu der die Filiale in Wennigsen gehört, die sanierten Räume an der Hauptstraße ein. Mit der Investition bekennt sich die Genossenschaftsbank zu ihrem Standort in Wennigsen und will ihren Kunden ab sofort auch schnelle Termine mit Beratern anbieten können.

„Es war höchste Zeit für eine Renovierung“, sagte der neue Geschäftsstellenleiter Dennis Rosenburg, der zur Wiedereröffnung den Aufsichtsrat der Bank, Genossenschaftsvertreter und Wennigser Persönlichkeiten empfing. Seitdem die Filiale vor 25 Jahren vom Klosteramtshof an ihren jetzigen Standort gezogen ist, hatte sich drinnen zumindest optisch nicht viel verändert.

Neue Klimaanlage installiert

Nun dominieren helle Farben und Holzelemente das Foyer, auch die Büros sind modern geworden, mit neuem Mobiliar. Die sechs Mitarbeiter sitzen nun an höhenverstellbaren Schreibtischen. Außerdem hat die Geschäftsstelle neue Fenster, Beleuchtung und einen neuen Boden bekommen. In den Sommermonaten dürften sich die Kunden zudem über die neu installierte Klimaanlage freuen.

Die Filiale hat nicht nur neues Mobiliar, sondern auch neue Fester, Böden und eine Klimaanlage bekommen. Quelle: Elena Everding

Aus drei größeren Büroräumen sind nun acht kleinere Büros geworden. In diesen ist nun auch Platz für drei zusätzliche Mitarbeiter neben dem sechsköpfigen Filialteam: Berater für Baufinanzierung, Privatkunden und Vermögen sind ab sofort dauerhaft vor Ort. Zuvor mussten diese für Termine extra nach Wennigsen kommen. „Termine können nun schneller vereinbart werden“, sagte Rosenburg.

Bankengeschäft verändert sich

Vorstandsmitglied Volker Böckmann und auch Genossenschaftsvertreter Armin Knobloch warfen in ihren Reden einen Blick zurück auf die Geschichte der Filiale. Im Jahr 1902 wurde die Spar- und Darlehnskasse eGmbH Wennigsen gegründet. 1989 fusionierte sie dann mit der Volksbank Ronnenberg, und erst nach einigen weiteren Fusionen entstand 2015 die heutige Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Seit der Gründung habe sich das Bankengeschäft stark verändert, sagte der Filialleiter. „In Zeiten von Niedrigzinsen können wir durch sparende Kunden leider kein Geld verdienen, und geschenkt gibt es nichts“, warb Rosenburg für Verständnis. Rund 8700 Kunden und 2800 Mitglieder hat die Bank in Wennigsen heute.

Zwei neue Serviceplätze sind die erste Anlaufstelle für Kunden. Quelle: Elena Everding

„Der Umbau ist ein klares Bekenntnis unserer Volksbank zum Standort Wennigsen“, sagte Rosenburg. 2018 hatte die Volksbank einige Filialen geschlossen, auch die Filiale in Bredenbeck ist nur noch eine Selbstbedienungszweigstelle. Persönlich beraten lassen kann man sich in der Gemeinde Wennigsen nur noch in der Filiale an der Hauptstraße im Ortskern.

Lesen Sie auch

Von Elena Everding