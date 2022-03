Wennigsen

Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein Klavierlehrer aus Wennigsen (54) steht unter dem Verdacht, zwei jungen Mädchen, sieben und fünf Jahre alt, missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs Anklage erhoben. Der Fall wird am Amtsgericht Wennigsen verhandelt. Ein Termin steht noch nicht fest.

Die Staatsanwaltschaft Hannover betont, dass zunächst die Unschuldsvermutung gilt. Laut Anklage geht es um zwei mögliche Taten aus dem Jahr 2021. Jeweils im Rahmen von Klavierstunden soll der heute 54-Jährige die beiden Mädchen im Genitalbereich berührt haben: die Fünfjährige in einem nicht näher eingegrenzten Zeitraum Ende März, die Siebenjährige am 28. Juni. „Die Klavierstunden gab der Mann in privaten Räumen in Wennigsen“, teilte Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer am Donnerstag auf Anfrage mit.

Dritte erstatteten Anzeige bei der Polizei

Anklage erhob die Staatsanwaltschaft am 13. Januar diesen Jahres. Dort war die Anzeige bereits im Juli 2021 eingegangen. Zuvor hatten nicht die Eltern, sondern dritte Personen Anzeige bei der Polizei in Hannover erstattet. Auch deshalb gestalteten sich die Ermittlungen zunächst schwierig. Die Opfer mussten ausfindig gemacht werden. Zudem lag die erste Tat bereits einige Zeit zurück. Daher war zunächst unklar, ob ein hinreichender Tatverdacht hergestellt werden könne. In der anstehenden Hauptverhandlung sei von entscheidender Bedeutung, inwieweit die Aussagen der jungen Mädchen verwertbar sind.

Missbrauchsfälle erschütterten die Gemeinde Wennigsen erst vor wenigen Jahren. Zwischen 2019 und 2020 hatte ein Aushilfserzieher in einer Kita an vier Jungen sexuell missbraucht – das Amtsgericht verurteilte den Mann zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Wann der Fall um den Musiklehrer in Wennigsen verhandelt wird, steht noch nicht fest.

Von André Pichiri