Fahrradtour, Naturerlebnis und Kulturprogramm in einem – das bietet das erste Deister-Kleinkunstfestival in der Großgemeinde Wennigsen. Besucher haben die Möglichkeit, per Fahrrad den rund 13 Kilometer langen Rundkurs durch die reizvolle Landschaft von Bühne zu Bühne zu absolvieren.