Wennigsen

Die ganze Welt blickt in diesen Tagen nach Glasgow zur UN-Weltklimakonferenz. Am Donnerstag, 4. November, werden viele Klimaschützer auch nach Wennigsen schauen. Dann findet parallel die digitale Konferenz „Childrens Voices for 2050“ (Kinderstimmen für 2050) statt, bei der virtuell über das Thema Klimaschutz diskutiert und Videobotschaften von Kindern und Jugendlichen aus fünf Kontinenten gezeigt werden. Ein acht Stunden langes Event, an dem sich die Gemeinde nicht nur mit einem langen Filmbeitrag beteiligt. „Es wird auch eine Livemoderation direkt aus Wennigsen geben“, kündigt Julian Fisher an, der das internationale Projekt mit Unterstützung der Universität Glasgow initiiert hat.

„Es gibt weltweit nur zwei Standorte für die Moderation, Wennigsen und Glasgow“, erklärt Fisher. In der schottischen Metropole wird aus der altehrwürdigen Universität gesendet. Für die kleine Gemeinde am Deister wird Klimamanager Jan Krebs aus dem Raumkonzept an der Hauptstraße moderieren.

Alle Wennigser Schulen machen mit

Eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit hat Fisher in das Projekt investiert und dank guter Netzwerke als aufwendiges Event aufgezogen. Von 10 bis 18 Uhr wird durchgehend gesendet. Gezeigt werden unter anderem die Videos von Schülern aus Brasilien, USA, Bhutan, Malawi, Schottland und Deutschland. Aus Wennigsen werden Kinder und Jugendliche der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS), der Grundschulen Wennigsen und Bredenbeck sowie der Freien Waldorfschule Sorsum ihre Gedanken und Forderungen zum Klimaschutz in Videobotschaften formulieren. Auch die Gruppen Fridays for Future und Wennigsen for Future beteiligen sich.

Die Schüler sollen lernen, Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. „Es ist ihre Stimme, ihre Chance, etwas dafür zu tun“, verdeutlicht Fisher sein Anliegen. Mit dem Titel „Childrens Voices 2050“ schaut er schon jetzt weiter nach vorn als nur bis zu den Klimazielen 2030 und 2040. „Es geht um die Zukunft der jetzigen Jugend und der Generation danach“, erklärt der Wennigser. „Für uns ist das eine einmalige Gelegenheit. So eine Chance kommt nicht wieder“, pflichtet ihm Yola Kreitlow (16), Schülerin der KGS und Aktivistin bei Fridays for Future, bei.

Zuschauer können sich per Chat beteiligen

Laut Zeitplan ist der Wennigser Beitrag zwischen 14 und 15 Uhr an der Reihe – live anmoderiert von Jan Krebs. Dank einer Chat-Funktion können sich Zuschauer aus der ganze Welt einbringen und Fragen stellen. „Es soll keine eindimensionale Veranstaltungen werden, sondern zum gegenseitigen Austausch anregen“, betont Fisher. Technisch wird die Konferenz von der Universität Glasgow geleitet. Wer den Wennigser Beitrag sehen oder die gesamten acht Stunden verfolgen möchte, kann sich am Donnerstag, 4. November, ab 10 Uhr einwählen.

Von André Pichiri