Wennigsens ehrenamtlicher Klimaschutzbeauftragter Detlef Krüger-Nedde sagt es deutlich: „Die Klimakrise macht auch vor Wennigsen nicht halt.“ Dass die Region Hannover in der Feldmark zwischen Degersen, Egestorf und Redderse Windräder zulassen will, begrüßt der Experte. Und er kritisiert die Haltung der FDP dazu. Gemeinsam mit Ina Rust von Wennigsen for Future und Axel Lambrecht vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) hat Krüger-Nedde jetzt eine Stellungnahme verfasst. Darin heißt es: „Hat die Wennigser FDP den Ernst der Klimakrise und die Notwendigkeit effektiver Maßnahmen nicht verstanden? Und hat sie die fehlerhafte Argumentation der Gegenwind-BI nicht geprüft?“

„Geeignete Flächen in Wennigen vorhanden“

Wennigsen werde seine Klimaziele allein mit dem Ausbau der Solarenergie, der weiter verstärkt werden müsse, nicht erreichen, argumentieren die Verfasser des Papiers. Fotovoltaik decke aktuell gerade einmal 8 Prozent des Wennigser Stromverbrauchs. Daher sei es unerlässlich, auch auf die Windenenergie zu setzen. „ Wennigsen hat eine geeignete Fläche und sollte sie auch nutzen – unter Wahrung von Landschafts-, Naturschutz und dem Schutz der Anlieger“, finden Krüger-Nedde, Rust und Lambrecht. Sie begrüßen, dass der Gesetzgeber die Kommunen stärker an der Planung, aber auch an einem finanziellen Lastenausgleich beteiligen will. Nun sollte die Gemeinde Wennigsen ihre Planung schnell vorantreiben, um ihre Klimaziele zu verwirklichen.

Die FDP unterschlage, betont der Klimaschutzbeauftragte, dass Wennigsen eine Wirtschaftsregion sei. Die Windnutzung in der Region entspreche dem Verbrauch von 350.000 Einwohnern, mache aber zusammen mit Gewerbe und Industrie bisher gerade einmal 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der Region aus. Der künftige Ersatz fossiler Energien in Bereichen der E-Mobilität, des Wärmesektors und der Industrie erfordere einen massiven Ausbau der Windkraftnutzung, betont Krüge-Nedde.

