Gästeführerin Constanze Kanz bietet am Freitag, 24. Januar, eine ganz besondere Klosterführung an: Bei Kerzenschein und von Kirchenmusikerin Barbara von Witzleben an der Orgel begleitet, wird während eines Rundgangs im flackernden Kerzenlicht durch Kloster und Kirche die Geschichte des sakralen Ortes mit seinen Kunstschätzen erzählt.

Viel Historie hinter hohen Mauern

Die Klostergebäude aus der Barockzeit sind so, wie sie heute aussehen, zwischen 1707 und 1725 entstanden. Die Geschichte des Klosters mit der noch älteren Klosterkirche reicht allerdings viel weiter zurück. Im Kloster Wennigsen leben und beten Frauen seit mehr als acht Jahrhunderten. Schon um 1200 wurde es als Stift für Augustiner-Chorfrauen gegründet. Die älteste Urkunde stammt aus dem Jahr 1224. Im Mittelalter zog das Kloster viele Pilger an. Die Mantelmadonna – die Marienfigur aus dunklem Holz – war der Mittelpunkt des Gebäudes und machte es zu einem berühmten Wallfahrtsort.

Die Wennigser Klosterkirche war ursprünglich als romanische Pfarrkirche gebaut worden und ist nachträglich zur Stiftskirche erweitert worden. Durch verschiedene Bauphasen hat die Kirche im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ihr Gesicht verändert. Heute ist das Wennigser Kloster ein Haus der Stille und Begegnung, und die Frauengemeinschaft mit ihrer Äbtissin an der Spitze lehrt verschiedene Formen des Innehaltens. Es gibt regelmäßige Treffen, Seminare und Vorträge.

Hier kann man sich anmelden

Die Führung bei Kerzenschein beginnt am 24. Januar um 19 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme kostet 9 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 3 Euro. Treffpunkt ist am Turm der Klosterkirche. Anmeldungen sind telefonisch unter (0176) 61201738 oder per E-Mail an constanze.kanz@gmail.com möglich.

