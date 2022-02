Wennigsen

Bald hat das Warten ein Ende: Nach einer langen Corona-Zwangspause führt die Klosterbühne Wennigsen wieder ein Theaterstück auf. Unter der Regie von Noa Wessel studiert das Ensemble seit Oktober 2021 das Stück „Das Zeitalter der Fische“ ein – frei nach dem Roman „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvath. Die Premiere beginnt am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Klostersaal. Fünf weitere Vorstellungen sind ebenfalls für den März geplant.

Das Stück lehnt sich an die Romanvorlage „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvath an. Quelle: Frank Hermann

„Im Ensemble ist eine große Lust und Vorfreude darauf spürbar, endlich wieder vor Publikum spielen zu können“, sagt Bühnensprecherin Anja Fahrenbach. Lediglich beim utopischen Abendspaziergang „Ein Septembernachstraum“ des eigenen Werkstatttheaters sei im vergangenen Herbst ein kunstvolles Spiel unter freiem Himmel möglich gewesen. Der Neustart werde nun vom gesamten Bühnenteam regelrecht herbeigesehnt. „Und auch ich bin gespannt“, sagt Fahrenbach.

Inszenierung aktualisiert

Ursprünglich sollte „Das Zeitalter der Fische“ bereits 2021 zu sehen sein, aber wegen der Corona-Krise musste die Klosterbühne ihre Planungen aufgeben. Nun nehmen die Wennigser einen zweiten Anlauf – mit einer veränderten Inszenierung sowie mit mehr Darstellerinnen und Darstellern im Vergleich zur ersten Version. „Wir haben nicht einfach unseren Entwurf für 2021 wieder aus der Schublade geholt, sondern das Stück gemeinsam an vielen Stellen aktualisiert und in die Zukunft übertragen“, erläutert Regisseurin Noa Wessel.

Das Ensemble der Klosterbühne Wennigsen probt intensiv für die Aufführungen. Regie führt Noa Wessel (rechts). Quelle: Frank Hermann

Die Romanvorlage „Jugend ohne Gott“ des österreichisch-ungarischen Schriftstellers Ödön von Horvath erschien 1937 und handelt von einem Lehrer, der mit der Charakter- und Lieblosigkeit seiner Schülerinnen und Schüler in einem totalitären Staat in Konflikt gerät. Auf diese emotionale Eiseskälte bezieht sich auch der Titel des Theaterstücks „Das Zeitalter der Fische“.

Die zentrale Frage: Was passiert hier eigentlich?

Nach der Interpretation von Wessel hat sich der Autor damals, kurz nach Beginn der Hitler-Diktatur im Nationalsozialismus, gefragt: Was passiert hier eigentlich? Diese Frage sei auch in der heutigen Gesellschaft berechtigt – und habe zuletzt noch an Brisanz gewonnen.

Das Ensemble der Klosterbühne Wennigsen probt intensiv für die Aufführungen des Stückes „Das Zeitalter der Fische“ im März. Quelle: Frank Hermann

In der Neuinszenierung stiftet die Klosterbühne mitunter auch ganz bewusst etwas Verwirrung. „Dann lassen wir das Publikum im Unklaren, ob Textpassagen aus dem Original von Horvath oder aus dem AfD-Wahlprogramm für die Landtagswahl in Sachsen stammen“, sagt die Regisseurin. Zum ersten Mal beginne eine Aufführung der Klosterbühne bei „Das Zeitalter der Fische“ mit einer Einführung in das Stück. „Damit wollen wir das Publikum vorbereiten, wacher und bewusster machen.“

Drei Proben pro Woche

Das Ensemble probt derzeit dreimal pro Woche und hat zuletzt ein intensives Probenwochenende in Bergkirchen absolviert. „Jetzt geht es auf der Zielgeraden kurz vor der Premiere immer mehr um die Feinabstimmung“, erläutert Fahrenbach.

Strenger Blick: Das Stück handelt von emotionaler Eiseskälte. Quelle: Frank Hermann

Im Anschluss an die Premierenvorstellung am 10. März folgen fünf weitere Aufführungen am 11., 12., 17., 18. und 19. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Wennigser Klostersaal. Maximal 50 Besucherinnen und Besucher dürfen im Saal das Stück verfolgen. Zudem gilt die 2G-Regel für Gäste ab 18 Jahren und eine Maskenpflicht für das gesamte Publikum. „Darauf haben wir uns im Vorfeld festgelegt“, betont Fahrenbach.

Platzreservierungen online

Platzreservierungen sind online möglich unter www.kloster-bühne.de. Die Klosterbühne verlangt kein Eintrittsgeld und bittet stattdessen um Spenden. Außerdem wird die Bühne von der Klosterkammer Hannover gefördert.

Von Frank Hermann