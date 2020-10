Wennigsen

Wer ein Konzert in der Klosterkirche Wennigsen besucht, dem dürfte sofort der neue Raumklang auffallen – denn die Klosteranlage hat eine neue, hochwertige Beschallungsanlage. „Das ist für uns ein Quantensprung“, sagt Pastor Carsten Wedemeyer. Er hat die Anlage jetzt zusammen mit Volker Böckmann von der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Dennis Rosenburg, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, zu der auch die Filiale in Wennigsen gehört, präsentiert.

Technik kostet 35.000 Euro

35.000 Euro hat die neue Technik gekostet. 10.000 Euro kommen von der VR-Stiftung. Zudem haben die Johanniter die Anschaffung mit 5000 Euro unterstützt, und auch die Firma Seis Akustik hat das Projekt gesponsort. „Wir sehen das als eine Bestätigung der guten Arbeit in der Kirchengemeinde“, sagt Rainer Krause von Seis Akustik. Zudem könnten dank der Anlage Predigten und Ansprachen nun auf allen Plätzen verstanden werden. Krause ergänzt: „Wir wollten zur Stärkung unserer Heimatgemeinde Marien-Petri beitragen.“

Carsten Wedemeyer (links) zeigt Volker Böckmann, wie die Anlage sich einstellen lässt. Quelle: Lisa Malecha

Die alte Anlage sei einfach zu alt gewesen und habe den Ton zum Teil bis ins Unverständliche verzerrt, berichtet Pastor Wedemeyer. Viele Kirchen hätten eine kleine Anlage, die irgendwo in der Sakristei versteckt werde. So war es bisher auch in der Klosterkirche. Nun aber gibt es dort eine Hightech-Beschallungsanlage, die für alle Bedürfnisse geeignet sein soll. So könne man am Mischpult einstellen, ob Musik gespielt oder gesprochen wird, erklärt Wedemeyer. „Außerdem kann man den Klang so steuern, dass es sich tatsächlich anhört, als würde er aus einem bestimmten Bereich der Kirche kommen. Das ist vor allem bei Aufführungen gut.“

Anlage wird am Reformationstag getestet

Trotz aller individuellen Einstellungsmöglichkeiten reicht für den normalen Gebrauch im Gottesdienst aber ein Knopfdruck. Für den Alltagsgebrauch gebe es Voreinstellungen, erläutert Fachmann Krause, der die Anlage eingebaut hat.

Was die Anlage alles kann, können Besucher unter anderem am Reformationstag hören, wenn in der Klosterkirche eine Jazzband auftritt. Die Volksbankvertreter Böckmann und Rosenburg konnten sich bereits von der neuen Klangqualität überzeugen, als sie sich die Anlage von Wedemeyer zeigen ließen. Sie hat einen Speziallautsprecher mit einer LED-artigen Schallabstrahlung und sorgt für einen hallfreien Klang, was besonders in den hohen Kirchenräumen wichtig ist. Eine induktive Hörschleife ist für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen vorgesehen.

Kirche wünscht sich einen Beamer

„Wir wünschen Ihnen viele tolle Veranstaltungen und Erlebnisse mit der neuen Anlage“, sagt Böckmann und ergänzt: „Wir freuen uns auf die nächsten schönen Projekte, die wir unterstützen können.“ Da haben Wedemeyer und Ina Gärtner vom Kirchenvorstand schon einige Ideen. Unter anderem wollen sie noch Beamer für die Klosterkirche anschaffen. „Von einigen Plätzen aus kann man das, was vorne passiert, kaum sehen“, meint Gärtner. Beamer und Leinwände könnten das Problem lösen. Vor allem bei Taufen, Hochzeiten und auch bei den Abi-Entlassungen, die die KGS in der Kirche abhält, sei das sinnvoll.

Von Lisa Malecha