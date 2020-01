Wennigsen

In Schweden endet die Weihnachtszeit traditionell mit dem Knutfest, bei dem auch die Weihnachtsbäume entsorgt werden. Das hat sich die Feuerwehr Bredenbeck zum Vorbild genommen und erstmals ihren eigenen Knut geplant. Am Sonnabend, 11. Januar, holen die Feuerwehrleute die Bäume gegen einen Beitrag von 2 Euro ab und bringen sie zum Schreddern auf den Waldparkplatz. Der Erlös kommt der Kinderfeuerwehr zugute.

Aus Bäumen wird Humus

Mit ihrer Aktion möchte die Bredenbecker Feuerwehr einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Wir haben uns kurz vor Weihnachten darüber unterhalten, was mit den Weihnachtsbäumen nach den Feiertagen passiert, und fanden es nicht sinnvoll, dass die Bäume im Müll landen oder verbrannt werden“, sagt Feuerwehrmann Michael Hirt. Man habe nach einer sinnvollen Lösung gesucht, bei der die Bäume noch verwertet werden können, statt sie kilometerweit durch die Gegend zu fahren. Denn: Geschredderte Bäume können bei entsprechender Lagerung gut verrotten und ergeben Humus. Das Schreddern übernimmt Markus von Willisen vom gleichnamigen Lohnunternehmen, der auch Mitglied der Feuerwehr ist. Über seinen Hof soll die umweltgerechte Entsorgung abgewickelt werden.

Nachwuchs baut Nistkästen

„Weil wir damit einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz beitragen möchten, sind wir schnell auf unsere Kinderfeuerwehr gekommen, die im letzten Jahr ein großes Insektenhotel gebaut hat“, berichtet Hirt. Weil der Nachwuchs in diesem Jahr Nistkästen herstellen möchte und dafür Geld braucht, sei den Organisatoren die „ Abwrackprämie“ in Höhe von 2 Euro eingefallen, die für die Entsorgung eines Baumes entrichtet werden muss.

Glühwein und Kakao zum Aufwärmen

Und so ist das Knutfest geplant: Die Feuerwehr holt am Sonnabend, 11. Januar, ab 10 Uhr die Weihnachtsbäume in Bredenbeck und Steinkrug ab. Diese müssen abgeschmückt am Grundstückszugang liegen. Damit der Baum von der Feuerwehr mitgenommen wird, müssen die 2 Euro gezahlt werden. Sollte jemand nicht zu Hause sein, kann das Geld auch am Baum befestigt werden. Alternativ kann der Weihnachtsbaum zum Waldparkplatz am Sportplatz in Bredenbeck gebracht werden. Dort werden die Bäume gesammelt, während sich die Besucher mit einem Glühwein oder Kakao aufwärmen können. Um 15 Uhr werden die Tannen dann vom Lohnunternehmen von Willisen geschreddert.

Von Sarah Istrefaj