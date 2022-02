Wennigsen

Eine Petition ganz einfach auf Knopfdruck starten und Stimmen für die eigene Idee sammeln: Das wollen die Grünen jetzt den Wennigser Bürgern ermöglichen. Sie beantragen die Einrichtung einer digitalen Beteiligungsplattform auf der Gemeindehomepage, mit der Petitionen zu jedem Thema unkompliziert gestartet und unterzeichnet werden können. Finden sich ausreichend Unterstützer, muss sich das zuständige Gremium damit befassen.

Wennigsen auf dem Weg zur smarten Verwaltung: E-Government ist das Schlagwort, unter dem Service und Bürgerbeteiligung in digitaler Form stetig ausgebaut werden sollen. Das ist nach Meinung der Grünen bisher schon sehr gut gelungen. „Sei es der kurze Draht zur Gemeinde in Form eines Mängelmelders, die Beteiligungsmöglichkeit, um online Anregungen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt einzureichen oder die geplante Einrichtung eines Kita-Portals“, zählt Fraktionssprecherin Angelika Schwarzer Riemer auf.

Jede Stimme zählt bei der Onlinepetition

Der nächste Schritt könnte die Nutzung der Internetplattform OpenPetition sein. Petitionen seien laut Grünen eine einfache und effektive Möglichkeit, einzelne Interessen von Einwohnern zu formulieren und aktiv Einfluss auf die Politik zu nehmen. Um bürgerliches Engagement zu fördern, brauche es niedrigschwellige Beratungsangebote, auch auf kommunaler Ebene. „Das Tool ist dabei einfach zu bedienen und selbsterklärend. Das macht eine Bürgerbeteiligung unkompliziert“, sagt Schwarzer-Riemer über die Plattform, die eine Teilnahme an klassischen Präsenzveranstaltungen mit starren Zeit- und Ortsvorgaben überflüssig macht.

Lesen Sie auch Bürgerservice in Wennigsen: Mängelmelder startet

Und so funktioniert das Portal: Bürger können über die Plattform Petitionen zu einem beliebigen kommunalpolitischen Thema einrichten und um Unterstützer werben. Egal ob Ideen für die Jugendförderung, Verbesserung der Fahrradwege oder Anliegen zu Klima- und Jugendprojekten – alles kann online eingebracht werden. Schließen sich der Idee in einem bestimmten Zeitraum ausreichend Personen – abhängig von der Größe der Gemeinde – an, muss das Thema in dem dafür zuständigen Gremium behandelt und mindestens eine öffentliche Stellungnahme dazu abgegeben werden.

Wennigser Bürgermeister soll in jedem Fall antworten

„Aber auch wenn nicht genügend Unterschriften zustande kommen, war das Engagement nicht umsonst“, betont Schwarzer Riemer. Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) müsste sich demnach dem Anliegen nach der Frist annehmen und antworten. Diese Stellungnahme wird neben der Petition für alle einsehbar veröffentlicht.

„Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger in Wennigsen aktiv am politischen Geschehen beteiligen und einbinden“, begründet Schwarzer-Riemer den Antrag, der erstmals am Mittwoch im Ausschuss für Feuerwehr, Öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales eingebracht wird. „Hier kann sich dann zeigen, wie eine innovative Verwaltung und engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen Lösungen für Probleme finden und sich ein Dialog auf Augenhöhe ergibt“, so das Ausschussmitglied weiter.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wennigser Mängelmelder ist gut angelaufen

Unterdessen wird der in der vergangenen Woche gestartete Mängelmelder bereits gut genutzt. Etwa ein Dutzend Einträge wird dort mittlerweile bearbeitet, erste Mängel sind bereits behoben. Die Bandbreite reicht von einer defekten Straßenlaterne in Steinkrug über kaputte Leuchtstoffröhren in der Turnhalle im Lindenfelde bis hin zu Schlaglöchern in der Straße Bröhnweg in Wennigsen. Der Mängelmelder kann online über www.wennigsen.mängelmelder.de oder über die App „Mängelmelder“ aufgerufen werden.

Von André Pichiri