Wennigsen

Beteiligt sich die Gemeinde Wennigsen an einem Projekt der Region Hannover, um für eine dreijährige Probephase auf Ortsdurchfahrten eine Tempo 30-Regelung einzuführen? In einer Beschlussvorlage für die Ratsgremien regt die Verwaltung an, zwei Ortsdurchfahrten für dieses Projekt anzumelden: In Evestorf die Hannoversche Straße sowie in Sorsum die Weetzener und die Lemmier Straße im Verlauf der Kreisstraße 230.

Projekt für Kreisstraßen

Weitere Ortsdurchfahrten aus dem Wennigser Gemeindegebiet kommen für das sogenannte Innovationsprojekt Tempo 30 nicht infrage, weil sich dieser regionsweite Verkehrsversuch allein auf innerörtliche Kreisstraßen beschränkt. Diese Voraussetzung erfüllen allein die Durchfahrtsstraßen in Evestorf und Sorsum. Bei vielen anderen Ortsdurchfahrten im Gemeindegebiet handelt es sich dagegen um Landesstraßen.

Während der dreijährigen Tempo-30-Testphase will die Region untersuchen, wie sich eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf die Verkehrssicherheit sowie auf die Emissionen von Lärm und Abgasen auswirkt. Eine wissenschaftliche Begleitung soll verlässliche Versuchsergebnisse beisteuern und als Basis für weitere Handlungsempfehlungen dienen.

Ursprünglich sollten die Ortsräte in Sorsum und Evestorf eine Stellungnahme zu dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung abgeben, die beiden Ortsdurchfahrten für das Regionsprojekt anzumelden. Allerdings fielen die Sitzungen der Ortsräte vor wenigen Tagen wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen aus. Der Ratsausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales befasst sich jedoch mit dem Thema in seiner Sitzung am Mittwoch, 4. November, ab 18.30 Uhr in der Grundschule Bredenbeck.

Teilstück einbeziehen

Für Sorsum schlägt die Gemeindeverwaltung außerdem vor, das Teilstück der Weetzener Straße ab der Einmündung Lemmier Straße in Richtung Wennigsen ebenfalls in das Projekt für eine zeitlich befristete Tempo 30-Regelung zu übernehmen – in Abstimmung mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde, denn bei diesem Teilstück handelt sich um eine Gemeinde- und nicht um eine Kreisstraße. Derzeit gilt Tempo 30 an dieser Strecke bereits vor der Waldorfschule.

Bisherige Messungen der Gemeinde an den beiden Ortsdurchfahrten in Evestorf und Sorsum haben ergeben, dass sich viele Autofahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. Mehr als jeder siebte Fahrer überschritt das derzeit gültige Limit von Tempo 50.

Von Frank Hermann