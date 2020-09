Wennigsen

Kann die Hagemannstraße eine Spielstraße bleiben oder wird der Bereich zur Tempo-30-Zone? Laut Region Hannover sind zu viele Autos auf der Straße unterwegs, um sie weiterhin als Spielstraße zu deklarieren. Das wurde nun im Bauausschuss berichtet.

Die Nachricht wurde von den Ausschussmitgliedern nicht positiv aufgenommen. „Wir haben seinerzeit die gesamte Planung darauf ausgelegt, dass dort ein verkehrsberuhigter Bereich entsteht, und die Region hat zugestimmt – wenn sich das jetzt ändert, muss die Region auch für die Mehrkosten des Rückbaus aufkommen“, forderte Joachim Batke ( CDU) und merkte an, dass an der Hagemannstraße unter anderem ein Altenheim ist und die Politik dort einen öffentlichen Platz für Begegnungen geschaffen hat. Er befürchtet, dass Autofahrer dort künftig dann noch schneller fahren werden als ohnehin schon. Erst kürzlich hatten sich Anwohner über die zunehmend aggressive Fahrweise zahlreicher Verkehrsteilnehmer auf der Spielstraße beschwert.

Wenn an der Ecke Hauptstraße/ Hagemannstraße tatsächlich bald Links vor Rechts gilt, dann könnte dies auch Auswirkungen auf die Vorfahrtsregelung an der Ecke Hauptstraße/Hülsebrinkstraße haben. Denn bisher galt an der Hauptstraße Links vor Rechts – bis auf die Ecke Hagemannstraße. Wenn diese Ausnahme wegfällt, dann könnte eine Ausnahmeregelung für die Kreuzung Hülsebrinkstraße getroffen werden, sodass dort die Autos auf der Hauptstraße Vorfahrt haben.

Das Thema soll nun im Verkehrsausschuss am 4. November diskutiert werden.

Von Lisa Malecha