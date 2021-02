Wennigsen

Warum am Computer eine E-Mail oder per Smartphone eine Kurznachricht schreiben, wenn doch ein kleines Päckchen mit einer analogen Botschaft viel persönlicher und herzlicher ist? Genau das haben sich kürzlich auch vier ehrenamtliche Helferinnen der Marien-Petri-Kirchengemeinde sowie der evangelischen Gemeinde in Holtensen-Bredenbeck gefragt und kurzerhand eine Aktion für ältere Menschen ins Leben gerufen: Auf ihre Initiative hin ziehen seit Dienstagabend mehrere Tage lang 65 Konfirmanden von Haustür zu Haustür, um rund 400 Grußbotschaften der Kirche zu verteilen – als Aufmunterung in einsamen Corona-Zeiten und an alle Gemeindemitglieder, die bereits das 85. Lebensjahr vollendet haben.

Vier Ehrenamtliche sind die Initiatorinnen

„Um Ansteckungsrisiken zu vermeiden, werden die Jugendlichen die Päckchen mit jeweils einer bedruckten Textkarte, einer LED-Kerze und einem selbst gebastelten Vogel in die Briefkästen stecken oder an die Haustüren binden“, kündigt Diakon Martin Wulf-Wagner an. Hintergrund der Aktion seien Überlegungen von Anja Fahrenbach und Ina Gärtner aus dem Kirchenvorstand sowie der beiden ehrenamtlich engagierten Gemeindemitglieder Christine Wartenberg und Dorothe Irtel. Den vier Frauen ist es demnach auch bereits zu verdanken, dass zurzeit im Lockdown die sogenannten Andachten-To-Go angeboten werden – mit aufgerollten Texten zum Abholen. „Sie und die Konfirmanden wollen mit der Verteilaktion jetzt auch ein Zeichen dafür setzen, dass die alten Menschen trotz fehlender persönlicher Kontakte nicht vergessen sind“, berichtet Wulf-Wagner.

Von Anja Fahrenbach (von links), Ina Gärtner, Christine Wartenberg und Dorothe Irtel ist die Initiative zur Verteilaktion ausgegangen. Quelle: Privat

Bei ihm, Pastorin Mandy Stark und Pastor Carsten Wedemeyer kam die Idee auch wegen der zurzeit schwierigen Bedingungen für den Konfirmandenunterricht gut an. Laut Wulf-Wagner konnten zuletzt wegen des Lockdowns viele Aktionen mit den Jugendlichen nicht umgesetzt werden. Die Pastoren und der Diakon sind deshalb froh, die Jugendlichen konkret mit einer Aufgabe in die Verteilaktion einzubinden. „Die Konfirmanden sollten kleine Papiervögel falten und an die Grußkarten heften, bevor sie Päckchen zustellen“, beschreibt Wulf-Wagner die Aufgabe der Jugendlichen.

Zu den Grußbotschaften gehören auch jeweils eine LED-Lichterkerze und ein selbst gebastelter Vogel. Quelle: Privat

Zuvor hatte die Gemeinde mit ihrem Mitgliederverzeichnis eine Liste der Adressaten erstellt und für die Konfirmanden jeweils in verschiedene Bezirke eingeteilt. „Jeder bringt etwa fünf der Päckchen zu Senioren mit dicht beieinanderliegenden Adressen“, sagt der Diakon. Rund 130 der Grußbotschaften werden aber auch von den vier Ehrenamtlichen zu den Bewohnern der Seniorenheime in Wennigsen, Bredenbeck und Wennigser Mark gebracht.

„Ich verteile meine Tüten in Argestorf, damit sich die alten Menschen dort in der harten Corona-Zeit auch über eine Kleinigkeit freuen können“, sagt die 13-jährige Konfirmandin Lilly, als sie in der Klosterkirche ihre Päckchen für die Verteilung abholt. Für Wulf-Wagner und die Pastoren ist es derzeit nicht leicht, den Konfirmationsunterricht und praktische Projekte zu gestalten: Allein für die Verteilaktion kommen die 65 Jugendlichen im Fünfminutenrhythmus nacheinander und einzeln in die Kirche, um ihre Basteleien an die Tüten zu heften und die Päckchen dann mitzunehmen. „Sie nehmen so aber viel bewusster die Lebenssituation der alten Menschen wahr“, beschreibt Wulf-Wagner einen weiteren Hintergrund.

Lockdown erschwert Konfirmationsunterricht

Um den rund einjährigen Konfirmationsunterricht trotz der Corona-Schwierigkeiten einmal pro Wochen sinnvoll zu gestalten, haben der Diakon und die Pastoren die Jugendlichen in sechs kleinere Gruppen anstatt in vier große Gruppen eingeteilt. Im Sommer sei im Freien anstatt in den kleinen Gruppenräumen unterrichtet worden, berichtet Wulf-Wagner. „Als es kälter wurde, sind wir in die Kirche gegangen, um genügend Abstand untereinander gewährleisten zu können“, sagt der Diakon. Wegen der schärferen Lockdown-Regeln sei der Unterricht zuletzt in digitalen Videokonferenzen erteilt worden.

Weil in der Konfirmandenzeit normalerweise vor allem Gemeinschaft und Begegnungen im Mittelpunkt stehen, hat die Gemeinde laut Wulf-Wagner auch ein Gruppen-Paten-System konzipiert. So sollen insgesamt zwölf frisch ausgebildete Teamer mit einer Jugendleitercard (Juleica) besser als Helfer eingebunden werden.

Die Konfirmanden Silas (von links), Lilly (beide 13) und Anna (14) holen die Grußbotschaften in der Kirche ab. Quelle: Ingo Rodriguez

Damit zumindest die Konfirmationen mit einigen Gästen gefeiert werden können, hat die Gemeinde jetzt außerdem eine Entscheidung getroffen: „Wir verschieben die Konfirmationen von Mai auf Juli, weil sich dann möglicherweise der Pandemie-Verlauf mehr entspannt hat“, sagt Wulf-Wagner.

