Wennigsen

Eigentlich stellen sich die Konfirmanden und Konfirmandinnen der Kirchengemeinden Holtensen-Bredenbeck und Wennigsen jedes Jahr in einem Gottesdienst vor. Doch das ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich und auch die übliche Konfirmandenfahrt musste abgesagt werden. Deshalb haben sich die Jugendlichen gemeinsam mit Diakon Martin Wulf-Wagner etwas besonderes einfallen lassen. Sie haben ihre Gottesbilder auf Kacheln gemalt und diese zu einem großen Kubus zusammengefügt. Das Kunstwerk können sich alle Interessierten nun in der Klosterkirche im Rahmen der offenen Kirche anschauen.

Gruppenleiter Max Wedemeyer (rechts) spricht mit den Konfirmanden über das Abendmahl. Quelle: Martin Wulf-Wagner

Ein Wochenende lang haben sich die 64 Konfirmanden und Konfirmandinnen mit dem Thema Abendmahl beschäftigt. Verteilt über den Sonnabend kamen sie in Gruppen von vier bis sechs Personen zunächst in den Garten vom Kloster und Gemeindehaus zusammen, um etwas über das Abendmahl zu erfahren, sagt Wulf-Wagner. An vier Stationen erfuhren sie Unterschiedliches zur Bedeutung und zum Ursprung des christlichen Gemeinschaftsmahles.

An einer Station etwa wurde für jede Gruppe ein eigenes Brot für das Abendmahl am Sonntag gebacken. Jeder Konfirmand und jede Konfirmandin dufte sich dafür eine besondere Zutat aussuchen. „Jede Gruppe hatte am Ende also ihr individuelles Brot, dass die Konfirmanden als Abendmahlsgruppe am Sonntag auf besondere Weise verband“, sagt Wulf-Wagner. Das Abendmahl am Sonntag wurde von den Konfis ohne Beteiligung der Eltern oder der Gemeinde gefeiert.

Konfirmationen sind Anfang Juli

Insgesamt 14 Teamer und Teamerinnen der evangelischen Jugend habe die Konfirmanden und Konfirmandinnen an diesem Tag begleitet. Bei Teamern handelt es sich um junge Erwachsene, die in der Arbeit mit Kindern, Konfirmandinnen und Konfirmanden und anderen Jugendlichen engagiert sind. Gemeinsam mit Pastorin Mandy Stark, Pastor Carsten Wedemeyer und Diakon Martin Wulf-Wagner hatten die Teamerinnen und Teamer den Tag vorbereitet, geplant und organisiert.

Gemeinsam mit Gruppenleiter Alexander Haase haben die Konfirmanden und Konfirmandinnen ihr eigenes Abendmahlbrot gebacken. Quelle: Martin Wulf-Wagner

In der Woche zuvor hatten die Konfirmanden ihre Vorstellung von Gott auf kleine Kacheln gemalt, die nun als großer Kubus, der den Abendmahltisch darstellt, in der Kirche stehen. Der Kubus ist nun bis zu den Konfirmationen Anfang Juli in der Klosterkirche zu sehen. Am 3. und 4. Juli werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Wennigsen, am 4. Juli die Konfirmanden und Konfirmandinnen aus Holtensen und Bredenbeck konfirmiert.

Besucher können bis dahin jeweils sonntags von 15 bis 18 Uhr im Rahmen der offenen Kirche in die Klosterkirche kommen, und sich das Kunstwerk anschauen. „Mit dieser besonderen Möglichkeit stellen sich die Konfirmanden und Konfirmandinnen den Gemeinden vor“, sagt Wulf-Wagner.

Von Lisa Malecha