Bredenbeck

Die Sänger Toni Di Napoli und Pietro Pato, die zusammen unter dem Namen Tenöre4you bekannt sind, treten mit einem Mitsingkonzert im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Bredenbeck auf. Das Konzert beginnt am Sonntag, 8. März, um 20 Uhr.

Tenöre4you singen Welthits

Zum speziellen Programm der Tenöre Di Napoli und Pato gehören Lieder, die das Publikum mitsingen kann – und soll. Für ihren Auftritt versprechen die Sänger eine Mischung aus ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen.

Tenöre4you singen berühmte Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Darunter „You Raise me up“, „Caruso“, „Volare“ und „My Way“ sowie „ Bouna Sera“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und „Let it be“. Songs aus dem Film „Titanic“ und den Musicals „Cats“ und „Phantom der Oper“ fehlen genauso wenig wie „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden die Texte der Lieder angezeigt.

Sänger präsentieren Lieder im italienischen Stil

Di Napoli und Pato präsentieren viele der Lieder in einer Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Stil. Dazu bietet das Konzert eine stimmungsvolle Lichtshow. Tenöre4you arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita und Alexandra Hofmann und dem Filmorchester Babelsberg.

Einem breiteren Publikum bekannt wurden die Sänger durch zahlreiche Fernsehauftritte. Seit nun mehr als 10 Jahren entwickeln und präsentieren die Tenöre4you ihr Gala-Konzertprogramm in ganz Deutschland und benachbartem Ausland.

Bereits jetzt sind die Tickets für das Konzert am Sonntag, 8. März, im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck, Wennigser Straße 15, im Vorverkauf erhältlich. Interessierte bekommen die Karten in der Geschäftsstelle von HAZ und NP an der Marktstraße in Barsinghausen und in Wennigsen und Bredenbeck unter anderem im Papier-Lädchen, Neustadtstraße 22, in Josephs Restaurant, Wennigser Straße 15, und im Reisebüro Cruising, Hauptstraße 23, sowie online unter tenoere4you.de. Konzertinformation und Karten gibt es auch unter Telefon (01805) 565 465. Die Tickets kosten 19,50 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse bezahlen Gäste 21 Euro.

Von Lisa Neugebauer