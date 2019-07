Evestorf

„Carus Thompson back in Evestorf“ kündigt der Verein Dorfgemeinschaft Evestorf freudig an – ein Wiedersehen nach fast neun Jahren. Mehr als zehn Jahre pendelte Carus Thompson regelmäßig zwischen seiner australischen Heimat und dem europäischen Kontinent. In manchen Jahren hat er mehr Zeit in Europa als in Down Under verbracht. Nun kommt er für einen Open-Air-Konzert ans Dorfgemeinschaftshaus nach Evestorf. Dort steht er am Montag, 8. Juli, ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne. Das Konzert wird vom Verein Dorfgemeinschaft Evestorf organisiert.