Wennigsen

Nach zwei Freiluftveranstaltungen vor der Kapelle wird die Kulturreihe auf dem Wennigser Friedhof jetzt in der Friedhofskapelle fortgesetzt. Den Anfang machen die beiden Flötistinnen Anouk Krüger und Jule Helmkamp mit ihrer Musiklehrerin Ulrike Bartel am Cembalo. Das Konzert am Mittwoch, 21. Oktober, beginnt um 19 Uhr.

Preisträgerinnen mit der Blockflöte

Krüger und Helmkamp haben beim Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ mehrmals Preise gewonnen. Ihr musikalisches Rüstzeug haben sie bei Ulrike Bartel von der Calenberger Musikschule erhalten. Krüger studiert Blockflöte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, Helmkamp geht noch zur Schule.

Die Musikerinnen aus Wennigsen bringen verschiedene Blockflöten zu dem Konzert mit. Das Programm wird Stücke aus der Zeit um 1600 bis zur Gegenwart enthalten. Die Veranstalter versprechen einen interessanten Abend.

Besucher müssen Maske tragen

Bei dem Konzert werden natürlich die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten. Die Besucher werden gebeten, beim Betreten der Friedhofskapelle einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf dem Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.

Eintritt frei, aber Plätze reservieren

Die Veranstalter bitten um Platzreservierungen bei Anja Fahrenbach per E-Mail an lars-fahrenbach@t-online.de oder bei Ina Gärtner unter Telefon (0176) 18083101. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Von Lisa Malecha