Der Kulturkreis Kloster startet am Sonntag, 5. September, in die neue Konzertsaison 2021/22. Zum Auftakt spielt das Kibardin-Quartett um 17 und um 19 Uhr im Klostersaal ein musikalisches Programm mit südamerikanischen und russischen Klängen. „Wir hoffen sehr, nach dem Coronajahr mit vielen Einschränkungen endlich wieder eine komplette Konzertreihe für unser Publikum anbieten zu können“, sagt Christa Grünreich vom Kulturkreis.

Werke von Efin Jourist

Im Kibardin-Quartett trifft südamerikanisches Temperament auf die russische Seele. Die vier Musiker machen eine ganz andere Seite von Russland hörbar und tauchen dabei in die Tango-Welt des Bajanvirtuosen und Komponisten Efim Jourist ein. Er bereichert in seinen Liedern den Tango mit Gypsy-Jazz, Klassik und einer ganzen Bandbreite weiterer tänzerischer Einflüsse.

Michael Kibardin (Violine), Jens-Uwe Popp (Gitarre) und Guido Jäger (Kontrabass) arbeiteten viele Jahre gemeinsam mit dem 2007 verstorbenen Efim Jourist. Nach einem Hommage-Konzert in den Hamburger Kammerspielen beschlossen die Musiker, das Kibardin Quartett zu gründenb. Den technisch anspruchsvollen Bajan-Part übernimmt seitdem Alexander Pankov, Preisträger des New Yorker Wettbewerbs „Golden Accordion“ .

Gast bei vielen Festivals

Ob im Konzert- oder Theatersaal – das Kibardin-Quartett tritt regelmäßig bei renommierten Festivals auf – zum Beispiel beim Schleswig-Holstein Musik Festival, beim Oberstdorfer Musiksommer, beim Usedomer Musikfestival sowie beim bedeutenden Deutschen Akkordeonfestival in Bruchsal.

Eintrittskarten für den Saisonstart mit dem Kibardin-Quartett gibt es online auf www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (0 51 03) 70:05 60, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (0 51 08) 12 98 und beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (0 51 09) 51 68 50 sowie an der Tageskasse. Der Preis beträgt 25 Euro. Für Familien, Schüler und Studierende gibt es Ermäßigungen. Es gelten die üblichen Corona-Regeln.

